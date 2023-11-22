Сума вкладів фізосіб у банках з початку року зросла на ₴91 мільярд

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України за січень-жовтень 2023 року зросла на понад 91 млрд грн і станом на 1 листопада становить 1 142,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Станом на 1 листопада 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 142,6 млрд грн. Від початку року вона зросла більш як на 91 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада: вклади у національній валюті - 733,2 млрд грн, вклади в іноземній валюті - 409,4 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2023 року становила 3,2%, а сума їх вкладів - 132,9 млрд грн (11,6% від загальної суми вкладів). Зазначається, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 051,5 млрд грн, приріст за 2022 рік становив 375,9 млрд грн або 55,6%.