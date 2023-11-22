Долар стабільний до євро і фунта, сповільнив зростання до єни

Американський долар стабільний до євро і фунта стерлінгів і сповільнив зростання до єни вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Підтримку американській валюті надає опублікований напередодні протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС), що завершилося 1 листопада.

Усі члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) під час засідання погодилися з тим, що Федрезерву потрібно дотримуватися обережного підходу до грошово-кредитної політики.

Ця політика має "залишатися обмежувальною протягом деякого часу, доти, доки інфляція не почне очевидним чином сповільнюватися", зазначається в протоколі. При цьому керівники Федрезерву висловили побоювання, що сильне зростання американської економіки може викликати нове прискорення інфляції.

Американський ЦБ минулого засідання зберіг процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних, максимальному за 22 роки. Учасники ринку практично впевнені в тому, що ФРС знову збереже ставку незмінною на майбутньому засіданні, і допускають початок зниження ставки навесні наступного року.

Пара євро/долар за даними на 14:20 кв у середу торгується на рівні $1,0911 порівняно з $1,0913 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2548 проти $1,2538 за підсумками торгів у вівторок. Напередодні британська валюта зміцнювалася до максимальних за 2,5 місяця $1,2561.

Вартість долара в парі з єною зросла до 148,72 єни порівняно з 148,4 єни за підсумками попередньої сесії.