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Стів Джобс
НБУ знизив довідковий курс гривні до 36,0957 грн/$1
12:40 22.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 22 листопада 2023 року.
|Показник
|21.11.2023
|22.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0290
|36.0957
|0.185
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 листопада - 36,0496 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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