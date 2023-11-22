Європейські акції зростають; Очікується осіння заява Великобританії

Європейські фондові ринки у середу торгувалися трохи вище, оскільки інвестори перетравили протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США, і навіть доходи лідера ІІ Nvidia.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4% .

Торгові діапазони в Європі, ймовірно, будуть обмежені в середу, за день до Дня подяки в США, оскільки інвестори перетравлюють протокол засідання ФРС на початку місяця.

Протягом останніх кількох сесій акції демонстрували сильне зростання, оскільки низка слабких показників інфляції в США та показників зайнятості посилили ставки на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати відсоткові ставки.

У протоколі, опублікованому у вівторок, підтверджується позиція ФРС щодо збереження ставок на обмежувальному рівні протягом деякого часу, але передбачається, що політикам буде потрібний інфляційний шок, щоб розглянути питання про нове підвищення.

Що стосується Європи, індекс споживчої довіри єврозони за листопад має бути опублікований пізніше під час сесії і, як очікується, покаже ще одне слабке значення, але основна увага може бути зосереджена на Великій Британії, де міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант збирається виступити із щорічною осінньою заявою.

Економіка Великобританії у третьому кварталі стабілізувалася, і повідомлення преси припускають, що Хант оголосить про зниження податків, яке має підтримати слабкі перспективи зростання країни.

"Ми дійсно хочемо знизити податковий тягар, але ми робитимемо це тільки відповідально", - сказав Хант в інтерв'ю на вихідних. «Єдине, чого ми не робитимемо, - це зниження податків, яке сприятиме інфляції».

У корпоративному секторі велика увага буде приділена результатам компанії Nvidia, лідера в галузі чипів штучного інтелекту, опублікованим після закриття вівторка.

Американський технологічний гігант легко перевершив очікування третього кварталу, як і його прогнози на останній квартал, але бугаєві очікування, закладені в ці акції, настільки величезні, що акції все ще знижуються під час торгів після закриття.

У Європі компанія Thyssenkrupp повідомила про значне знецінення свого сталеливарного підрозділу через «похмурі» перспективи, наголосивши на складності спроб залучити чеську енергетичну групу EPH як співвласник бізнесу.