Фінансові новини
- |
- 22.11.23
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Криптовалютна біржа Binance сплатить один із найбільших в історії США штрафів у $4,3 мільярда
10:56 22.11.2023 |
Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу.
Як пише Bloomberg, Binance заплатить $4,3 млрд у межах однієї з найбільших корпоративних угод в історії США.
Чжао заплатить штраф у розмірі $50 млн за угодою, яка зобовʼязує його піти з посади генерального директора.
Зазначається, що Чжао, чий власний капітал оцінюється в $23 млрд згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, пішов з посади генерального директора Binance і не може брати участь в управлінні компанією протягом трьох років. На посаді його замінить Річард Тенг.
У вівторок, 21 листопада, Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю у федеральному суді Сіетла. Угода, в якій беруть участь Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США, завершує багаторічне розслідування діяльності біржі.
Binance, яка визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на платформі, була звинувачена за трьома пунктами, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, ведення неліцензійного бізнесу з передачі грошей та порушення санкцій США.
Чжао загрожує до 10 років увʼязнення, але очікується, що він отримає не більше 18 місяців за угодою про визнання провини.
За даними Міністерства фінансів, порушення Binance включали нездатність запобігати та повідомляти про підозрілі угоди з терористами.
Згідно з позовом суду, Binance також дозволила провести на своїй платформі щонайменше 1,1 млн транзакцій на суму понад $898 млн між клієнтами зі США та Ірану.
"Binance стала найбільшою у світі біржею криптовалют частково через скоєні нею злочини - тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США", - заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg дізнався, які безпекові зобов’язання ЄС готовий дати Україні
|Україна та ЄС мають попрацювати разом для фундаментальних рішень до 2030 року, - Мішель
|Європейський парламент відкриє свій офіс у Києві, - Euractiv
|Третя гучна підозра НАБУ за день: забудовник намагався купити Кубракова квартирами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ знизив довідковий курс гривні до 36,0957 грн/$1
|Європейські акції зростають; Очікується осіння заява Великобританії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.11.23
|Криптовалютна біржа Binance сплатить один із найбільших в історії США штрафів у $4,3 мільярда
|Ціни на золото впали нижче за $2000 на тлі агресивних сигналів ФРС
|Азіатські акції різноспрямовані, оскільки надії на ФРС остигають, технології постраждали від попередження Nvidia про Китай
|Долар коливається поблизу 2,5-місячного мінімуму, послаблюючи тиск на єну
Бізнес
|SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark
|Apple, Disney, Sony Pictures та інші компанії припинили всю рекламу в X (Twitter) через Ілона Маска та антисемітський пост
|Велика Британія першою у світі ліцензувала інструмент редагування генів CRISPR — для лікування спадкових анемій
|Xiaomi показала перший електрокар — седан з панорамним скляним дахом та максималкою 265 км/год
|YouTube тестує ШІ-інструмент, який клонуватиме відомих співаків — з їхнього дозволу