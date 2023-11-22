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АНАЛІТИКА

Криптовалютна біржа Binance сплатить один із найбільших в історії США штрафів у $4,3 мільярда

 

Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу.

Як пише Bloomberg, Binance заплатить $4,3 млрд у межах однієї з найбільших корпоративних угод в історії США.

Чжао заплатить штраф у розмірі $50 млн за угодою, яка зобовʼязує його піти з посади генерального директора.

Зазначається, що Чжао, чий власний капітал оцінюється в $23 млрд згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, пішов з посади генерального директора Binance і не може брати участь в управлінні компанією протягом трьох років. На посаді його замінить Річард Тенг.

У вівторок, 21 листопада, Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю у федеральному суді Сіетла. Угода, в якій беруть участь Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США, завершує багаторічне розслідування діяльності біржі.

Binance, яка визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на платформі, була звинувачена за трьома пунктами, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, ведення неліцензійного бізнесу з передачі грошей та порушення санкцій США.

Чжао загрожує до 10 років увʼязнення, але очікується, що він отримає не більше 18 місяців за угодою про визнання провини.

За даними Міністерства фінансів, порушення Binance включали нездатність запобігати та повідомляти про підозрілі угоди з терористами.

Згідно з позовом суду, Binance також дозволила провести на своїй платформі щонайменше 1,1 млн транзакцій на суму понад $898 млн між клієнтами зі США та Ірану.

"Binance стала найбільшою у світі біржею криптовалют частково через скоєні нею злочини - тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США", - заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.


Криптовалютна біржа Binance сплатить один із найбільших в історії США штрафів у $4,3 мільярда
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: bitcoin, США
 

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