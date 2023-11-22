Ціни на золото впали нижче за $2000 на тлі агресивних сигналів ФРС

Ціни на золото впали сьогодні нижче за позначку в 2000 доларів, оскільки протокол останнього засідання Федеральної резервної системи сигналізував про готовність продовжити агресивні заходи проти інфляції у разі потреби. Ця яструбина позиція спонукала інвесторів виявляти обережність, незважаючи на деяку підтримку золота, спричинену ослабленням долара після його нещодавнього відновлення.

Протокол Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC), опублікований у вівторок, натякнув на потенційне припинення підвищення процентних ставок, а спекуляції на ринку про можливе зниження ставок розпочнуться вже у травні наступного року. Ці спекуляції стримували рух долара США, хоча він відновився від мінімумів кінця серпня по відношенню до основних валют.

Незважаючи на те, що золото не змогло утримати позицію вище за $2000, воно отримує неоднозначні технічні сигнали. Позитивні прогнози припускають, що може бути місце для обережного оптимізму, якщо золото зможе подолати найближчі рівні опору. В даний час підтримка знаходиться між 1991 і 1990 доларами з ризиком подальшого зниження до тижневих мінімумів близько 1965 доларів і критичним зонам в районі 1938-1939 доларів, як вказують тести простої ковзної середньої (SMA).

Щодо інших ринкових рухів, жовтневий продаж існуючих будинків у США впав до нового мінімуму з урахуванням сезонних коливань річного рівня, склавши трохи менше чотирьох мільйонів одиниць, що вказує на охолодження ринку житла. Тим часом геополітична напруженість на Близькому Сході залишається стриманою після угоди між Ізраїлем і ХАМАС про обмін заручниками/полоненими та короткострокове припинення вогню. Крім того, точні удари США по об'єктах, що підтримуються Іраном в Іраку, мали мінімальний вплив на настрої ринку або статус золота як активу-притулку.

Інвестори тепер чекають на майбутні економічні дані США, щоб отримати подальші вказівки щодо напрямку ринку. До них відносяться початкові щотижневі заявки на допомогу по безробіттю та замовлення на товари тривалого користування. Переглянутий індекс Мічигану споживчих настроїв також уважно відстежуватиметься, щоб оцінити довіру споживачів на тлі переважаючих економічних проблем.