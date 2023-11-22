Долар коливається поблизу 2,5-місячного мінімуму, послаблюючи тиск на єну

Індекс долара утримувався на рівні 2,5-місячного мінімуму після того, як протокол останнього засідання Федеральної резервної системи мало що зробив для розвіювання очікувань ринку про те, що цикл посилення грошово-кредитної політики завершився.

Протоколи ФРС показали, що центральний банк діятиме «обережно» і що «всі учасники вважали за доцільне зберегти» поточну ставку.

Чиновники ФРС погодилися, що підвищать відсоткові ставки тільки в тому випадку, якщо прогрес у контролі над інфляцією сповільниться, повторивши нещодавні коментарі політиків, які залишили двері відчиненими для подальшого посилення, навіть незважаючи на те, що ринки перейшли до зниження цін з початку наступного року.

"Публікація листопадового протоколу засідання FOMC мало вплинула на думку про те, що ФРС досягла своєї кінцевої ставки", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Ринки майже впевнені, що ФРС збереже ставки на своєму грудневому засіданні, оцінюючи ймовірність зниження ставок приблизно в 30% вже в березні, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, не змінився на позначці 103,58, що близько до рівнів, що спостерігалося востаннє на початку вересня, але нижче за мінімум нічної сесії 103,17.

Востаннє євро перебував на рівні $1,0912 після зростання у вівторок до найвищого рівня по відношенню до долара з середини серпня, до $1,0966.

Стерлінг практично не змінився на рівні $1,2534, що неподалік двомісячного максимуму в $1,2554, досягнутого напередодні.

"Ми бачимо ознаки того, що ведмежий рух долара видихається" і може бути "через відскок", - сказав Сімпсон, додавши, що долар має тенденцію слабшати, а потім зміцнюватися під час свята Дня Подяки у США, що станеться у четвер.

Прибутковість казначейських облігацій США, яка підтримувала долар, також впала з багаторічних максимумів, досягнутих у жовтні, оскільки інвестори посилюють ставки на те, що ФРС перестала підвищувати ставки після уповільнення інфляції в США того ж місяця. Прибутковість казначейських облігацій за ніч знову впала і коливається близько 4,40%, що послаблює подальший тиск на єну.

Японська єна піднялася приблизно на 0,1% до долара США до 148,28, зберігши нещодавнє зростання після невеликого підвищення з рівня 147,155 за ніч.

Хоча спекуляції про те, що Банк Японії може вийти з негативних відсоткових ставок на початку наступного року, мають допомогти стабілізувати єну, японська валюта все ще стикається із сильними перешкодами.

Нещодавні дані щодо США вказали на стійкість найбільшої економіки світу, що підкріплює ідею ФРС про м'яку посадку.

"Очікується, що зростання економіки США після поточного ребалансування, як і раніше, випереджатиме темпи зростання, що підтримає доходи та прибутковість у США", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Долар, як і раніше, має «значну перевагу в прибутковості порівняно з єною», додав він.