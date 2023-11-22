Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500 та Nasdaq закрилися зниженням, завершивши п'ятисесійну серію перемог; ритейлери, технології слабшають

07:43 22.11.2023 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси впали у вівторок: індекси S&P 500 і Nasdaq перервали п'ятисесійну серію перемог, оскільки ритейлери знизилися після деяких прогнозів, що розчаровують, і падіння акцій технологічних компаній.

Індекси залишилися нижчими після того, як протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи показали, що чиновники погодилися виявляти обережний підхід до подальшого підвищення процентних ставок у США.

Представники центрального банку США також заявили, що підвищать процентні ставки лише в тому випадку, якщо прогрес у контролі над інфляцією сповільниться, згідно з протоколом від 31 жовтня.

На останніх сесіях акції зростали переважно через те, що ФРС, можливо, перестане підвищувати ставки.

"Ми зробили великий крок", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі.

«Відсутність чогось, що могло б призвести до подальшого зростання ринку сьогодні, певною мірою призводить до невтішної цінової дії та деякої невеликої фіксації прибутку», - сказав він напередодні квартальних результатів і прогнозів Nvidia після закриття торгів.

Акції Nvidia, яка вважається лідером на ринку чіпів штучного інтелекту, завершили чергову сесію зниженням на 0,9%, а індекс напівпровідників упав на 1,9%.

Акції Nvidia впали приблизно на 2% після закриття торгів після квартального звіту та рекомендацій компанії.

У ході чергової сесії акції Lowe's Cos впали на 3,1% після того, як мережа товарів для дому спрогнозувала більше падіння річних порівнянних продажів, ніж очікувалося раніше, і знизила прогноз прибутку на рік.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 62,75 пунктів, або 0,18%, до 35 088,29, S&P 500 втратив 9,19 пунктів, або 0,20%, до 4 538,19, а індекс Nasdaq Composite впав на 84 , 55 пункту, або 0,59%, до 14 199,98.

Роздрібний індекс S&P 500 за добу знизився на 1,2%.

Акції Best Buy впали на 0,7% після того, як рітейлер електроніки заявив, що очікує різкішого падіння річних порівнянних продажів.

Акції Kohl's Corp впали на 8,6% після того, як компанія не виправдала прогнозів продажу у третьому кварталі.

Обсяг на біржах США становив 9,40 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,93 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,76 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,29 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 30 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 56 нових максимумів та 125 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0453
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 39,4660
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2683  0,03 0,09 37,7993  0,02 0,05
EUR 40,3783  0,13 0,32 41,1566  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,06 0,17 36,0450  0,06 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес