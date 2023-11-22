S&P 500 та Nasdaq закрилися зниженням, завершивши п'ятисесійну серію перемог; ритейлери, технології слабшають

Американські фондові індекси впали у вівторок: індекси S&P 500 і Nasdaq перервали п'ятисесійну серію перемог, оскільки ритейлери знизилися після деяких прогнозів, що розчаровують, і падіння акцій технологічних компаній.

Індекси залишилися нижчими після того, як протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи показали, що чиновники погодилися виявляти обережний підхід до подальшого підвищення процентних ставок у США.

Представники центрального банку США також заявили, що підвищать процентні ставки лише в тому випадку, якщо прогрес у контролі над інфляцією сповільниться, згідно з протоколом від 31 жовтня.

На останніх сесіях акції зростали переважно через те, що ФРС, можливо, перестане підвищувати ставки.

"Ми зробили великий крок", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі.

«Відсутність чогось, що могло б призвести до подальшого зростання ринку сьогодні, певною мірою призводить до невтішної цінової дії та деякої невеликої фіксації прибутку», - сказав він напередодні квартальних результатів і прогнозів Nvidia після закриття торгів.

Акції Nvidia, яка вважається лідером на ринку чіпів штучного інтелекту, завершили чергову сесію зниженням на 0,9%, а індекс напівпровідників упав на 1,9%.

Акції Nvidia впали приблизно на 2% після закриття торгів після квартального звіту та рекомендацій компанії.

У ході чергової сесії акції Lowe's Cos впали на 3,1% після того, як мережа товарів для дому спрогнозувала більше падіння річних порівнянних продажів, ніж очікувалося раніше, і знизила прогноз прибутку на рік.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 62,75 пунктів, або 0,18%, до 35 088,29, S&P 500 втратив 9,19 пунктів, або 0,20%, до 4 538,19, а індекс Nasdaq Composite впав на 84 , 55 пункту, або 0,59%, до 14 199,98.

Роздрібний індекс S&P 500 за добу знизився на 1,2%.

Акції Best Buy впали на 0,7% після того, як рітейлер електроніки заявив, що очікує різкішого падіння річних порівнянних продажів.

Акції Kohl's Corp впали на 8,6% після того, як компанія не виправдала прогнозів продажу у третьому кварталі.

Обсяг на біржах США становив 9,40 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,93 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,76 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,29 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 30 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 56 нових максимумів та 125 нових мінімумів.