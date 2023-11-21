Долар залишається в мінусі до основних валют перед виходом протоколу ФРС

Курс долара США залишається в мінусі до основних світових валют перед оприлюдненням протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, під час торгів опускається на 0,13%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, знижується на 0,23%.

Федрезерв за підсумками засідання, що відбулося 31 жовтня - 1 листопада, зберіг базову ставку в діапазоні 5,25-5,5% річних, що є максимумом за 22 роки. Рішення було ухвалено керівництвом одноголосно і збіглося з очікуваннями більшості аналітиків. Протокол цього засідання буде опубліковано о 21:00 кв. вівторка і може дати уявлення про подальші дії американського ЦБ, зазначають експерти.

Дані про інфляцію в США, оприлюднені минулого тижня, підштовхнули ринки до думки, що зниження процентних ставок ФРС може початися незабаром і бути досить різким.

Євро коштує $1,0944 порівняно з $1,0940 за підсумками минулої сесії.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2535 порівняно з $1,2506 на закриття попередніх торгів.

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі під час виступу в британському парламенті заявив, що фінансові ринки недооцінюють стійкість високої інфляції в країні, і підтвердив плани зберігати обмежувальну грошово-кредитну політику (ДКП) протягом тривалого часу.

"Ми занепокоєні ймовірністю збереження високої інфляції на фінальному відтинку нашого шляху до цільового рівня у 2%, - цитує Бейлі Financial Times. - І я думаю, що ринок недооцінює це".

Курс долара до єни становить 147,76 єни проти 148,39 єни на кінець попереднього торгового дня. Під час сесії американська валюта дешевшала до мінімальних із середини вересня 147,51 єни за долар на тлі очікувань посилення ДКП Банку Японії.

