Європейські акції приглушені, оскільки інвестори чекають на протокол ФРС про перспективи політики

Європейські акції у вівторок впали, оскільки зниження акцій телекомунікацій та енергетики компенсувало зростання цін на сировинні товари, тоді як інвестори чекають на протокол останнього засідання Федеральної резервної системи, щоб підтримати ставки на те, що політики закінчили з підвищенням процентних ставок.

Об 11:20 EET загальноєвропейський індекс STOXX 600 практично не змінився.

Протокол останнього засідання щодо політики ФРС, на якому ФРС зберегла ставки на колишньому рівні, буде оприлюднений о 21:00 EET.

«Тема, що пронизує ринок, полягає в тому, що битва ФРС з інфляцією виграна, і що, незважаючи на те, що такі люди, як Пауелл та його колеги, можуть говорити про те, що ще одне підвищення все ще перебуває на розгляді, ринок більше не вірить цьому повідомленню», - сказав Стюарт. Коул, головний макроекономіст Equiti Capital.

Тим часом, представники Європейського центрального банку (ЄЦБ) активно намагалися збити ставки на зниження відсоткових ставок на тлі даних, що сигналізують про стійке зниження інфляції та ймовірну рецесію.

Глава ЄЦБ Франсуа Віллерой де Гальйо заявив, що ставки, швидше за все, залишаться незмінними протягом наступних кількох кварталів, наступного дня після того, як Пабло Ернандес де Кос зазначив, що говорити про зниження ставок "передчасно". Інвестори у суверенні облігації єврозони у вівторок перебували у режимі очікування.

Акції телекомунікацій втратили 0,4%, а акції енергетичних компаній - 0,5%, слідуючи за падінням нафтових ф'ючерсів напередодні зустрічі ОПЕК+.

Акції сировинних товарів стали лідерами галузевого зростання (0,7%), а акції роздрібної торгівлі зросли на 0,6%.

Серед окремих компаній, швейцарський виробник слухових апаратів Sonova очолив індекс STOXX 600, додавши 6,2% після меншого, ніж очікувалося, попередження про річний основний прибуток.

Акції Rheinmetall додали 3,8%, оскільки німецька збройова компанія очікує, що виручка від продажів у 2026 році становитиме 13-14 млрд євро (від 14,18 до 15,27 млрд доларів США) та операційна рентабельність понад 15%.

Тим часом, акції Monte dei Paschi di Siena втратили 6,2% після того, як Італія продала 25% акцій врятованого банку.

Акції Teamviewer впали на 8,7% після того, як Deutsche Bank від імені TigerLuxOne (Permira) розпочав розміщення 13 мільйонів акцій німецької компанії-розробника програмного забезпечення зі знижкою близько 8% до ціни закриття понеділка.

Акції GEA Group впали на 5,4% після того, як букранер повідомив, що підрозділ Groupe Bruxelles Lambert SA Oliver Capital продає 11,25 млн. акцій німецького виробника обладнання для харчової промисловості.

Акції CPI Property Group впали на 2,8% після короткого продажу хедж-фонду Muddy Waters за кредитами комерційного орендодавця, зареєстрованого на біржі в Німеччині.

Акції LVMH втратили 1,2% після того, як UBS знизив рейтинг французького гіганта розкоші з "купувати" до "нейтрального". Сектор знизився на 0,2%.

Акції Banco BPM втратили 2,1% після того, як Deutsche Bank знизив їхній рейтинг із "купувати" до "тримати" і виключив зі списку найкращих банків ЄС.