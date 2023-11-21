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НБУ зміцнив довідковий курс гривні - 36,0290 грн/$1
13:03 21.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 21 листопада 2023 року.
|Показник
|20.11.2023
|21.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0817
|36.0290
|-0.15
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 листопада - 36,0496 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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