Ціни на золото зростають перед протоколом ФРС, мідь зростає на тлі скорочення постачання

Ціни на золото різко зросли у вівторок, слідуючи за ослабленням долара і прибутковістю казначейських облігацій, оскільки ринки прогнозують відсутність подальшого підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи, а протокол нещодавнього засідання центрального банку має бути опублікований сьогодні.

Серед промислових металів ціни на мідь продемонстрували сильне зростання на тлі покращення настроїв щодо великого імпортера, Китаю, тоді як перебої на великих копальнях у Перу та Панамі також вказували на скорочення поставок.

На останніх сесіях золото було на межі розриву: ціни знову торгуються трохи нижче за рівень у 2000 доларів за унцію, оскільки перспектива паузи в циклі підвищення ставок ФРС вказує на послаблення тиску на жовтий метал.

О 07:06 EET спотове золото зросло на 0,7% до $1992,17 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,7% до $1994,00 за унцію.

Ринки тепер були зосереджені виключно на протоколах жовтневого засідання ФРС, які мають бути опубліковані сьогодні.

У той час як центральний банк, як очікується, підтвердить свою позицію щодо вищих ставок на більш тривалий термін, низка слабких показників інфляції та праці змусила трейдерів зробити ставку на те, що у ФРС мало можливостей для підвищення ставок.

Ціни на ф'ючерси на фонди ФРС показали, що трейдери навіть враховували можливість того, що ФРС почне знижувати ставки вже у березні 2024 року.

Тим не менш, перспективи потенційно нижчих відсоткових ставок є гарною ознакою для золота, враховуючи, що це робить прибутковість жовтого металу більш привабливою. Слабкість долара, який у вівторок впав до 2,5-місячного мінімуму, також сприяла цінам на жовтий метал, наблизивши їх до бажаного рівня 2000 доларів за унцію.

Ціни на мідь досягли двомісячного максимуму у вівторок, продовжуючи недавнє зростання, оскільки оптимізм з приводу додаткових заходів стимулювання був доповнений побоюваннями з приводу перебоїв у поставках у Перу і Панамі.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до 3,8157 дол. за фунт.

У повідомленнях китайських ЗМІ говориться, що уряд готує додаткову політичну підтримку сектору нерухомості країни, що відчуває труднощі, який є основним фактором попиту на мідь у країні.

Що стосується постачань, профспілкові робітники на руднику Лас-Бамбас компанії MMG Ltd у Перу, який є однією з найбільших мідних копалень у світі, підготували безстроковий страйк з наступного тижня.

Агентство Reuters повідомило, що у Панаміканадська гірничодобувна компанія First Quantum Minerals планувала провести технічне обслуговування на своїй мідній копальні в Кобрі, фактично призупинивши видобуток, оскільки постачання вугілля на шахти було заблоковано протестувальниками.

Ці кроки ознаменували деякі перебої у світових поставках міді, що призвело до посилення ринків у той час, коли очікується, що попит на червоний метал суттєво зросте на тлі зростання інтересу до зеленої енергетики.