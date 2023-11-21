Юань обвалив долар до нових мінімумів

У вівторок долар впав до нового історичного мінімуму по відношенню до євро, єни та інших основних валют, оскільки Китай спрямував юань вище, а його сила стимулювала загальне послаблення долара напередодні протоколу Федеральної резервної системи.

Центральний банк Китаю встановив середню точку торгового коридору юаня на найсильнішому рівні з 7 серпня. На початку торгів юань досяг майже чотиримісячного максимуму 7,1301 за долар.

Євро виріс на 0,2% до $1,0963, найвищого рівня з середини серпня, а долар тестував чи проривав підтримку графіків майже з усіх основних пар. Єна зросла більш ніж на 0,5% до найвищого рівня за сім тижнів - 147,5 за долар.

Новозеландський долар подолав опір близько $0,6050 і торгувався на 0,6% вище, досягнувши тримісячного максимуму $0,6072. Австралійський долар зріс на 0,4% і досяг тримісячного максимуму $0,6585.

Твердий фіксинг китайської валюти збігся з повідомленням Bloomberg News про майбутню підтримку сектора нерухомості, що призвело до зростання акцій та настроїв, сказав стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл у Сіднеї.

«Це змушує ринок думати: «Добре, круто, ми побачили найгіршу слабкість юаня», - сказав він, використовуючи тикер валюти. "Вони кажуть нам, що хочуть знизити курс долара/CNH".

Bloomberg News повідомило, що китайські регулюючі органи складають список із 50 розробників, які мають право на фінансування, з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

У той же час, прибутковість американських облігацій впала в очікуванні досягнення піку відсоткових ставок у США, єна демонструє ознаки розвороту, а австралійський долар знаходиться на додатковому попутному вітрі, тоді як ціни на головну експортну залізну руду досягли багаторічних максимумів.

Протокол листопадового засідання політики Австралії показав, що центральний банк стурбований тим, що інфляційні очікування можуть втратити свою стійкість, якщо не підніме відсоткові ставки.

Індекс долара, який падав на семи з останніх восьми сесій, у понеділок опустився нижче за свою 200-денну ковзну середню і у вівторок знизився на 0,2% до 103,2, що є мінімумом за 2,5 місяця.

Стерлінг виріс на 0,3% до двомісячного максимуму $1,2540. Швейцарський франк коливається поблизу найвищого рівня з початку вересня. Торгівля скандинавськими валютами на азіатській сесії, як правило, невелика, але шведська крона досягла 3-1/2-місячного максимуму, а норвезька крона - двомісячного максимуму.

Ринки майже врахував ризик подальшого підвищення ставок у США у грудні або наступного року і припускають ймовірність 1 із 4, що пом'якшення ставок розпочнеться у березні.

Протокол ФРС буде опублікований о 19:00 за Грінвічем і стане головною темою наступного дня разом із виступом президента Європейського центрального банку Крістін Лагард. Аналітики попереджають, що спадний імпульс долара, можливо, не матиме подальшого розвитку.

«Я думаю, що необхідно перевірити реальність того факту, що позиція ФРС щодо яструбиної упередженості не є незалежною від того, куди прямує дохідність», - сказав Вішну Варатан, голова економічного відділу Mizuho Bank в Азії.

"Якщо доходність впаде надто сильно, діятиме механізм самоконтролю", - сказав він. «Це означає, що падіння долара також може бути утруднене, і передчасно будь-що так чи інакше заявляти, поки ми не побачимо грудневе засідання ФРС».

Сьогоднішній протокол, за його словами, може мати важливе значення, якщо відбудуться зміни у формулюваннях на ринку облігацій, особливо з огляду на те, що облігації так сильно зросли з моменту засідання ФРС наприкінці минулого місяця.

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій знизилася майже на 50 базисних пунктів до 4,40% у листопаді.

Валюти ринків Азії, що розвиваються, також піднялися до нових максимумів, хоча пізніше того ж дня основна увага буде звернена на аргентинські ринки, де внутрішня торгівля повинна відновитися після обрання лібертаріанця Хав'єра Мілея президентом.