Nasdaq лідирує у зростанні Волл-стріт, позаяк Microsoft б'є рекорди

Три основні індекси акцій Волл-стріт у понеділок закрилися зростанням, причому очолив зростання Nasdaq, додавши 1%, оскільки важкоатлет Microsoft досяг рекордного рівня після того, як найняв видатних керівників у сфері штучного інтелекту.

Nasdaq продемонстрував найвищий рівень закриття із 31 липня, а S&P 500 зареєстрував найвищий рівень закриття з 1 серпня.

Субіндекс інформаційних технологій S&P 500 виріс на 1,5% і став лідером зростання серед 11 основних секторів S&P 500. Найбільше зростання відбулося за рахунок акцій Microsoft, які досягли рекордного рівня та зросли на 2%.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що Сем Альтман, який очолював OpenAI доти, доки його не звільнили наприкінці минулого тижня, збирається приєднатися до Microsoft, щоб очолити нову групу передових досліджень у галузі штучного інтелекту. Microsoft також візьме на себе Грега Брокмана, ще одного співзасновника OpenAI та інших дослідників.

Ця новина задала позитивний тон ринку: акції інших великих технологічних компаній, включаючи Nvidia та Apple, також набирають чинності.

Інвестори радіють кращому, ніж очікувалося, сезону прибутку і тенденції до падіння прибутковості казначейських облігацій, що триває, сказав Брюс Заро, керуючий директор Granite Wealth Management в Провіденсі, Род-Айленд.

"Ринку подобається те, що він бачить у поведінці ринку облігацій. Йому подобається те, що він бачить у звітах про прибутки та збитки, і він перебуває у святковому настрої", - сказав Заро, зазначивши, що інвестори, можливо, готуються до ралі, яке часто припадає на свята наприкінці року.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 203,76 пункту, або 0,58%, до 35 151,04, S&P 500 додав 33,36 пункту, або 0,74%, до 4 547,38, а індекс Nasdaq Composite додав 159, 05 пунктів, або 1,13%, до 14 284,53.

Індекс Dow відзвітував про найвищий рівень закриття з 9 серпня. Індекс S&P 500 закрився менш ніж на 1% нижче за свій пік закриття 2023 року, досягнутого наприкінці липня.

Основні індекси Волл-стріт у листопаді продемонстрували відскок після приблизно трьох місяців слабкості, оскільки дані про зниження інфляції в США підтвердили ставки на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки.

Індекс комунальних послуг був найслабшим серед 11 основних секторів індексу S&P 500, завершившись зниженням на 0,3%, йому слідував споживчий індекс, який закрився зниженням на 0,01%.

Хоча обсяг торгів напередодні Дня Подяки в США часто буває невеликим, інвесторам доведеться стежити як мінімум за двома потенційними каталізаторами.

Одним з них є квартальний звіт, який повинен вийти у вівторок від розробника чіпів Nvidia, чиї акції вважаються одним з кращих способів зробити ставку на індустрію штучного інтелекту. Результати Nvidia завершать сезон звітності так званої «Чудової сімки», групи компаній із великою капіталізацією.

Також у вівторок очікується, що ФРС опублікує протокол свого листопадового засідання, який може дати уявлення про спрямування процентних ставок до США.

За даними CME FedWatch tool, трейдери майже повністю оцінили ймовірність того, що ФРС у грудні збереже відсоткові ставки без змін, а деякі почали прогнозувати зниження ставок вже у березні.

За підсумками тижня відвідуваність магазинів у Чорну п'ятницю може дати уявлення про стан споживчих витрат у США.

Серед індивідуальних інвесторів акції Bristol Myers Squibb впали на 3,8% після того, як німецька Bayer у неділю зупинила пізню стадію випробувань нового препарату, що перешкоджає згортанню крові, що підірвало довіру інвесторів до всіх фірм, які розробляють аналогічний клас ліків.

Акції Boeing зросли на 4,6% після того, як Deutsche Bank підвищив рейтинг акцій аерокосмічної компанії з рівня "купувати" до рівня "тримати" та підвищив цільову ціну до $270 з $204.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищували падаючі у співвідношенні 2,17 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,66 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 29 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 78 нових максимумів та 90 нових мінімумів.

На біржах США з рук в руки перейшло 10,1 мільярда акцій порівняно з 11,0 мільярдами середніх, що ковзають, за останні 20 сесій.