Банки минулого тижня видали ще ₴1,5 мільярда доступних кредитів

В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки минулого тижня видали 256 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За минулий тиждень у межах програми видано 256 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 171 кредитний договір на суму 0,47 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 75 929 кредитів на загальну суму 251 млрд грн, з яких 51 404 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 108,8 млрд грн (станом на 20.11.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні за Державно програмою «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 41 107 кредитних договорів на загальну суму 161,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 30 928 кредитних договорів на суму 82,1 млрд грн), з яких: 10,37 млрд грн - на інвестиційні цілі, 9,08 млрд грн - як антикризові кредити, 3,75 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,71 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 58,11 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.