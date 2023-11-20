Долар прискорив зниження до євро та єни, сповільнив спад у парі з фунтом

Долар США продовжує дешевшати до євро, єни та фунта в понеділок на тлі "голубиних" заяв представників Федеральної резервної системи (ФРС).

Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,29%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,33%.

Пара євро/долар за даними на 14:34 EET у понеділок торгується на рівні $1,0929 порівняно з $1,0917 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднімається на 0,1% і становить $1,2475 проти $1,2462 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Глава Федерального резервного банку (ФРБ) Сан-Франциско Мері Дейлі минулого тижня сказала, що ФРС варто зайняти вичікувальну позицію щодо грошово-кредитної політики з урахуванням невизначеності в американській економіці. "Коли ми зрозуміємо, в якому напрямку рухаємося, активні дії матимуть сенс, - сказала вона на заході у Франкфурті. - Але іноді потрібна сміливість іншого роду: сміливість почекати".

Учасники ринку в цілому очікують, що ФРС збереже ставку на колишньому рівні в грудні і бачать 30% шанс того, що зниження ставки піде вже в березні наступного року.

Курс долара в парі з єною знизилася на 0,88%, до 148,28 єни порівняно зі 149,6 єни за підсумками попередньої сесії.

Банку Японії слід відмовитися від ультрам'якої грошово-кредитної політики, якщо він хоче підтримати курс нацвалюти, вважає аналітик Deutsche Bank Тім Бейкер. "Для того, щоб справи у єни пішли відчутно краще, всі інші центробанки світу повинні перейти до м'якшої ДКП, або ж Банк Японії повинен відмовитися від кількісного пом'якшення та негативних ставок", - сказав Бейкер в інтерв'ю CNBC.

Тим часом, китайська валюта подорожчала на 0,54%, пара долар/юань торгується на рівні 7,1719 юаня.

Як повідомлялося, Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,45% річних, що є рекордним мінімумом. Ставка за п'ятирічними кредитами залишилася на позначці 4,2% річних.

Рішення було очікуваним, оскільки минулого тижня НБК ухвалив рішення залишити ставку за кредитами у рамках програми середньострокового кредитування (MLF) на позначці 2,5% річних. MLF є важливим кредитним інструментом, який використовується китайським ЦП для надання ліквідності комерційним банкам, і безпосередньо впливає на його основну ставку LPR.