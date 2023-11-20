Фінансові новини
- |
- 20.11.23
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні - 36,0817 грн/$1
13:08 20.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 20 листопада 2023 року.
|Показник
|17.11.2023
|20.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.1704
|36.0817
|-0.25
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 листопада - 36,1394 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили
ТОП-НОВИНИ
|До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону
|У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар прискорив зниження до євро та єни, сповільнив спад у парі з фунтом
|Найприбутковішими банками в III кв. стали Приват, Ощад, Сенс, Райф, Укрсиб, ПУМБ, ОТП і Укрексім
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні - 36,0817 грн/$1
|НБУ починає переведення українського страхового ринку на європейські стандарти Solvency II
|Європейські акції різноспрямовані; Центральні банки у центрі уваги, оскільки доходи уповільнюються
|Китайський юань вперше випередив євро та став другою валютою у фінансуванні світової торгівлі
Бізнес
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA