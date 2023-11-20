Фінансові новини
- |
- 20.11.23
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Європейські акції різноспрямовані; Центральні банки у центрі уваги, оскільки доходи уповільнюються
12:20 20.11.2023 |
У понеділок європейські фондові ринки торгувалися стримано, на початку тижня, на який вплинули свята, оскільки зростання квартальних корпоративних доходів сповільнюється.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3%, а CAC 40 у Франції торгувався вгору на 0,2%.
Основні європейські фондові індекси минулого тижня продемонстрували значне зростання - німецький DAX став зіркою шоу, додавши 3,7% - після того, як дані показали, що інфляція різко знижується, що вселяє надії на те, що Європейський центральний банк добіг кінця тривалого циклу підвищення відсоткової ставки.
Інфляція в єврозоні була підтверджена на рівні 2,9% у річному обчисленні, порівняно з 4,3% у попередньому місяці, тоді як індекс споживчих цін у Великій Британії у жовтні впав до 4,6% з 6,7% у вересні.
Ця тенденція продовжилася у понеділок: ціни виробників Німеччини у жовтні знизилися на 11,0% порівняно з минулим роком, продовжуючи тенденцію до зниження після рекордного падіння у вересні.
Тим не менш, політики прагнуть відмовитися від ідеї зниження відсоткових ставок ЄЦБ найближчим часом, заявляючи, що інфляція все ще залишається вищою за цільовий показник.
"Було б нерозумно починати знижувати відсоткові ставки передчасно", - заявив президент Бундесбанку Йоахім Нагель у своїй промові в п'ятницю. «Ми не повинні послаблювати політику доти, доки не будемо абсолютно впевнені у поверненні цінової стабільності на довгостроковій основі».
У понеділок виступить низка голів центральних банків, у тому числі керуючий Банку Франції де Гальо, керуючий Банку Іспанії де Кос і керуючий Банком Англії Бейлі. Їхні коментарі будуть ретельно проаналізовані на предмет підказок щодо майбутньої політики.
У корпоративному секторі Європи сезон квартальних звітів поступово добігає кінця.
Акції Compass Group впали на 5,5% після того, як британська кейтерингова компанія не виправдала очікувань щодо річного прибутку, пославшись на "макроекономічну невизначеність", але все ж таки вирішила підняти дивіденди і продовжити викуп акцій на суму до $500 млн.
Акції Ashtead впали на 14% після того, як британська компанія з оренди промислового обладнання випустила попередження про прибуток, пославшись на спокійніший сезон ураганів і страйк сценаристів у США, що тривав довше, ніж очікувалося.
У США технологічна компанія Nvidia у вівторок повідомить квартальні результати, і вся увага буде прикута до стану попиту на її продукти, пов'язані зі штучним інтелектом, хоча свято Дня подяки у четвер, ймовірно, обмежить торговельну активність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили
ТОП-НОВИНИ
|До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону
|У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар прискорив зниження до євро та єни, сповільнив спад у парі з фунтом
|Найприбутковішими банками в III кв. стали Приват, Ощад, Сенс, Райф, Укрсиб, ПУМБ, ОТП і Укрексім
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні - 36,0817 грн/$1
|НБУ починає переведення українського страхового ринку на європейські стандарти Solvency II
|Європейські акції різноспрямовані; Центральні банки у центрі уваги, оскільки доходи уповільнюються
|Китайський юань вперше випередив євро та став другою валютою у фінансуванні світової торгівлі
Бізнес
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA