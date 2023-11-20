Європейські акції різноспрямовані; Центральні банки у центрі уваги, оскільки доходи уповільнюються

У понеділок європейські фондові ринки торгувалися стримано, на початку тижня, на який вплинули свята, оскільки зростання квартальних корпоративних доходів сповільнюється.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3%, а CAC 40 у Франції торгувався вгору на 0,2%.

Основні європейські фондові індекси минулого тижня продемонстрували значне зростання - німецький DAX став зіркою шоу, додавши 3,7% - після того, як дані показали, що інфляція різко знижується, що вселяє надії на те, що Європейський центральний банк добіг кінця тривалого циклу підвищення відсоткової ставки.

Інфляція в єврозоні була підтверджена на рівні 2,9% у річному обчисленні, порівняно з 4,3% у попередньому місяці, тоді як індекс споживчих цін у Великій Британії у жовтні впав до 4,6% з 6,7% у вересні.

Ця тенденція продовжилася у понеділок: ціни виробників Німеччини у жовтні знизилися на 11,0% порівняно з минулим роком, продовжуючи тенденцію до зниження після рекордного падіння у вересні.

Тим не менш, політики прагнуть відмовитися від ідеї зниження відсоткових ставок ЄЦБ найближчим часом, заявляючи, що інфляція все ще залишається вищою за цільовий показник.

"Було б нерозумно починати знижувати відсоткові ставки передчасно", - заявив президент Бундесбанку Йоахім Нагель у своїй промові в п'ятницю. «Ми не повинні послаблювати політику доти, доки не будемо абсолютно впевнені у поверненні цінової стабільності на довгостроковій основі».

У понеділок виступить низка голів центральних банків, у тому числі керуючий Банку Франції де Гальо, керуючий Банку Іспанії де Кос і керуючий Банком Англії Бейлі. Їхні коментарі будуть ретельно проаналізовані на предмет підказок щодо майбутньої політики.

У корпоративному секторі Європи сезон квартальних звітів поступово добігає кінця.

Акції Compass Group впали на 5,5% після того, як британська кейтерингова компанія не виправдала очікувань щодо річного прибутку, пославшись на "макроекономічну невизначеність", але все ж таки вирішила підняти дивіденди і продовжити викуп акцій на суму до $500 млн.

Акції Ashtead впали на 14% після того, як британська компанія з оренди промислового обладнання випустила попередження про прибуток, пославшись на спокійніший сезон ураганів і страйк сценаристів у США, що тривав довше, ніж очікувалося.

У США технологічна компанія Nvidia у вівторок повідомить квартальні результати, і вся увага буде прикута до стану попиту на її продукти, пов'язані зі штучним інтелектом, хоча свято Дня подяки у четвер, ймовірно, обмежить торговельну активність.