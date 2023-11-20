Азіатські фондові індекси підбадьорені стимулюванням з боку Китаю; Nikkei близький до 33-річного піку

Більшість азіатських акцій виросли в понеділок, йдучи за відновленням китайських ринків на тлі обіцянок додаткових заходів державного стимулювання, тоді як японський Nikkei 225 ненадовго досягнув більш ніж 30-річного максимуму.

Але зростання, як і раніше, було обмежене в очікуванні подальших сигналів від Федеральної резервної системи цього тижня, в той час як акції технологічних компаній були на межі, оскільки ринки очікують на ключовий квартальний прибуток від NVIDIA Corporation, який буде оприлюднено у вівторок.

Рішення щодо процентної ставки в Китаї, судячи з усього, дало мало сигналів ринкам, оскільки Народний банк Китаю зберіг базову ставку за кредитами поблизу рекордно низького рівня, як багато хто очікував. НБК також влив на ринки близько 80 мільярдів юанів ліквідності.

Але підтримку китайським акціям надало відновлення акцій нерухомості після того, як китайські регулюючі органи пообіцяли надати велику політичну підтримку сектору нерухомості, що відчуває труднощі.

Китайські акції Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite скоротили велику частину ранніх втрат, піднявшись на 0,5% кожен, тоді як гонконгський Hang Seng зріс на 1,6%, відновившись після дводенних різких втрат.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2%, чому сприяло певне зміцнення сировинних акцій. Тепер увага зосереджена на протоколах листопадового засідання Резервного банку Австралії, щоб отримати більше інформації про грошово-кредитну політику після того, як банк підняв відсоткові ставки, але запропонував дещо «голубиний» прогноз.

Ширші азіатські ринки також обережні перед протоколом засідання Федеральної резервної системи наприкінці жовтня, який має бути опублікований у вівторок. Очікується, що протокол надасть більше інформації про динаміку процентних ставок у США після того, як центральний банк зберіг ставки на стабільному рівні у жовтні.

Тим не менш, низка недавніх даних щодо ринку праці та інфляції показала, що ФРС перестала підвищувати відсоткові ставки, що, у свою чергу, призвело до зростання азіатських акцій минулого тижня.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,7%, у той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття.

Японський індекс Nikkei 225 у понеділок не змінився після короткочасного досягнення найвищого рівня з 1990 року.

Японські акції отримали підтримку завдяки кільком сильним звітам цього місяця, тоді як іноземні інвестори ринули в регіон, сподіваючись на стійку миролюбну поведінку Банку Японії.

Банк Японії є єдиним великим центральним банком, який все ще зберігає вкрай м'яку позицію, а його заходи щодо купівлі активів та кількісного контролю залучають безліч покупців у японські акції.

Акції азіатських виробників мікросхем у понеділок були на підйомі напередодні квартального прибутку Nvidia, який має бути опублікований у вівторок.

Акції японської компанії Advantest Corp., що постачає обладнання для тестування чіпів для Nvidia, впали на 0,2%, а акції південнокорейської компанії SK Hynix Inc, яка постачає чіпи пам'яті, зросли на 1%.

Акції TSMC - найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем та ще одного великого постачальника Nvidia - впали на 0,5% на торгах на Тайвані.

Основна увага буде зосереджена на тому, чи спромоглася Nvidia зберегти високі темпи зростання прибутку в третьому кварталі. Очікується, що компанія також надасть додаткові сигнали щодо зростання попиту, викликаного штучним інтелектом, особливо з урахуванням того, що кілька інших великих виробників чіпів, включаючи TSMC та SK Hynix, нещодавно попередили про уповільнення попиту.