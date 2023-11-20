Долар впав до більш ніж двомісячного мінімуму, оскільки ринки очікують на зниження ставки ФРС

У понеділок долар впав до двомісячного мінімуму, продовжуючи низхідний тренд минулого тижня, оскільки трейдери підтвердили свою впевненість у тому, що ставки в США досягли піку, і звернули увагу на те, коли Федеральна резервна система може почати знижувати ставки.

Юань досяг тримісячного максимуму як на внутрішньому, так і на офшорному ринках, чому сприяв центральний банк Китаю, тоді як австралійський долар аналогічним чином досягнув тримісячного максимуму проти падаючого долара США.

Індекс долара в торгівлі в Азії досяг дна на позначці 103,64, найнижчому рівні з 1 вересня, продовжуючи зниження майже на 2% порівняно з минулим тижнем - найрізкіше тижневе падіння з липня.

Ринки оцінили ризик подальшого підвищення ставок ФРС після виходу низки слабкіших, ніж очікувалося, економічних показників США минулого тижня, особливо після того, як показник інфляції виявився нижчим за оцінки.

Тепер основна увага приділяється тому, коли може статися перше зниження ставок, причому можливість того, що ФРС почне знижувати ставки вже в березні наступного року, становить 30%, згідно з даними CME FedWatch tool.

"Ринки оцінюють, що політика FOMC, ймовірно, залишиться доволі стабільною, тому у долара має бути дуже мало каталізаторів для його руху цього тижня", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia. «Якщо ми побачимо, що схильність до ризику знову підвищується, то долар напевно може ще більше ослабнути».

По відношенню до слабшого долара, євро зріс до більш ніж двомісячного максимуму в $1,0924 напередодні оперативних показників PMI в єврозоні, які мають вийти пізніше цього тижня.

Востаннє фунт зростав на 0,1% до 1,2475 дол.

Цього тижня також мають з'явитись протоколи останнього засідання ФРС, які проллють світло на думки політиків, оскільки на початку цього місяця вони вдруге зберегли ставки стабільними.

"Протокол FOMC можна представити як "розворот ФРС", тим самим підкреслюючи ралі, орієнтовані на ризик, на користь зниження прибутковості казначейських облігацій США та долара США, а також купівлі ризикованих активів", - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank .

"В результаті протоколи FOMC можуть перебільшити поступові "голубині" зрушення та ймовірність передбачуваних поворотних сигналів ФРС".

Падіння долара принесло деякий перепочинок японській єні, яка знаходилася на вищій відмітці 150 за долар і востаннє зросла на 0,4% до 149 за долар.

Чутливий до ризику австралійський долар зріс приблизно на 0,5% до $0,6546, найвищого рівня із серпня, тоді як новозеландський долар зріс на 0,52% до $0,60235.

Китай у понеділок залишив свої базові ставки по кредитах без змін, що відповідає очікуванням, оскільки слабкіший юань продовжував обмежувати подальше пом'якшення грошово-кредитної політики, а політики чекали, щоб побачити вплив попередніх стимулів на попит на кредити.

Юань знайшов деяку підтримку після того, як центральний банк країни встановив середню точку валюти на найвищому рівні з 11 серпня.

Оншорний юань зріс на 0,5% до більш ніж тримісячного максимуму в 7,1753 за долар, тоді як офшорний юань аналогічно підскочив і додав приблизно 0,6% до більш ніж тримісячного максимуму в 7,1745 за долар.

Юань, який цього року впав майже на 4% по відношенню до долара на внутрішньому ринку, продовжує зазнавати тиску через невпевнене відновлення економіки в Китаї, а настрої інвесторів залишаються крихкими.

"Я думаю, що тема м'якого відновлення економіки Китаю збережеться ще якийсь час", - сказав Конг із ЦБ.

«Поки ми не досягнемо більш значущого відновлення китайської економіки, я думаю, що найближчим часом це буде перешкодою для юаня, австралійського долара та ківі».