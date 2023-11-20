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Інекси Волл-стріт ледве піднялися, оскільки трейдери перетравлюють попередні звіти та коментарі ФРС
07:11 20.11.2023 |
Три основні індекси Волл-стріт у п'ятницю трохи зросли, оскільки інвестори перетравили нещодавні звіти, а зауваження представників Федеральної резервної системи затьмарили перспективи щодо того, коли центральний банк США може почати знижувати відсоткові ставки.
Віце-голова з нагляду Майкл Барр заявив, що, на його думку, ФРС знаходиться на піку підвищення процентних ставок або наближається до нього, але голова ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі та президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз наголосили на необхідності отримання додаткових доказів зниження інфляції.
Додатковий тиск робить те, що акції Applied Materials впали на 4% після звіту за третій квартал і новин про те, що Міністерство юстиції США розслідує звинувачення в тому, що виробник напівпровідникового обладнання порушив обмеження на експорт до Китаю.
Деяку підтримку акціям зробило зниження прибутковості 10-річних казначейських облігацій, яка під час сесії досягла приблизно двомісячного мінімуму.
Індекси S&P 500, Nasdaq та Dow зареєстрували зростання третій тиждень поспіль. Для S&P та Dow це була найдовша тижнева серія перемог з липня. Для Nasdaq це буде найтриваліше тижневе зростання з червня.
"Найбільшим каталізатором для акцій сьогодні є те, що ми досягли двомісячного мінімуму прибутковості казначейських облігацій", - сказав Роберт Фіппс, директор Per Stirling в Остіні, штат Техас.
У той час як основні індекси провели приглушену сесію, Phipps Пера Стірлінга вказав на силу в більш циклічних секторах.
"Оскільки акції технологічних компаній сьогодні слабкі, індекс S&P 500 приховує силу в інших областях ринку", - сказав він, вказуючи на зростання в енергетичному, промисловому та фінансовому секторах.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 1,81 пункту, або 0,01%, до 34 947,28, S&P 500 додав 5,78 пункту, або 0,13%, до 4 514,02, а індекс Nasdaq Composite додав 11, 81 пункт, або 0,08%, до 14 125,48.
За тиждень індекс S&P 500 додав 2,2%, індекс Nasdaq зріс на 2,4%, а індекс Dow піднявся на 1,9%.
«Ми пройшли довгий шлях. Нам потрібно перетравити деякі з цих кроків та подивитися, що стане наступним каталізатором. рекомендації», - сказав Джек Макінтайр, портфельний менеджер Brandywine Global у Філадельфії.
Енергетика, що піднялася на 2,1%, продемонструвала найбільший процентний приріст серед 11 основних секторів індексу S&P 500, оскільки ціни на нафту зросли більш ніж на 4%.
Індекс послуг зв'язку втратив найбільше відсотків, оскільки акції важковаговика Alphabet впали більш ніж на 1%. Технологічний сектор, другий за величиною втрат сектор, зазнав втрат через Microsoft, акції яких впали на 1,7%.
Виробник ChatGPT OpenAI, якого підтримує Microsoft, заявив у п'ятницю, що його головний виконавчий директор піде після того, як рада директорів заявила, що він «не завжди відвертий у своїх повідомленнях».
Акції Amazon.com зросли на 1,6%. Інтернет-магазин оголосив, що скорочує робочі місця у своєму підрозділі голосових помічників Alexa, пославшись на зміну бізнес-пріоритетів та більший акцент на генеративний штучний інтелект.
Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації за день зріс на 1,4%, випередивши ширші ринки. Індекс, члени якого виграють від зниження ставок за кредитами більше, ніж компанії з більшою капіталізацією, також показав найкращі результати за тиждень, додавши 5,4%.
Акції роздрібної торгівлі мали попит: акції Ross Stores зросли на 7,2%. Компанія, яка продає недорогий одяг та товари для дому, підвищила прогноз річного прибутку після того, як продаж та прибуток у третьому кварталі перевищили очікування.
Акції Gap також зросли на 30,6%, оскільки рітейлер одягу опублікував результати за третій квартал, що перевершили очікування, завдяки покращенню продажів Old Navy та зниження витрат на постачання.
Акції ChargePoint Holdings впали на 35,5%, оскільки постачальник мереж заряджання електромобілів знизив оцінку виручки у третьому кварталі. Він також призначив генеральним директором Ріка Вілмера.
На біржах США з рук до рук перейшло 10,05 млрд акцій порівняно з 11,04 млрд в середньому за останні 20 сесій.
Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,65 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,16 до 1 було на користь зростаючих компаній.
Індекс S&P 500 встановив 18 нових 52-тижневих максимумів та 1 новий мінімум; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів та 97 нових мінімумів.
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