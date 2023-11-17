Частка непрацюючих кредитів у банківській системі знизилася до 37,9% - НБУ

За третій квартал 2023 року частка непрацюючих кредитів у банківській системі України знизилася на 1,1 відсоткового пункту - до 37,9%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Огляді банківського сектору за листопад 2023 року, підготовленому Національним банком.

"Банки третій квартал поспіль майже не визнавали кредитних втрат. Натомість за квартал частка непрацюючих кредитів знизилася на 1,1 в. п. - до 37,9%, що на 11,3 в. п. вище за рівень лютого 2022 року.

Основним рушієм було списання непрацюючих кредитів фізичним особам, що призвело до скорочення їхньої частки у відповідному портфелі на 3,3 в. п. за квартал", - ідеться в огляді.

Водночас частка непрацюючих кредитів бізнесу знизилася лише на 0,3 в. п., зокрема через перекласифікацію окремих великих кредитів у працюючі.

У Нацбанку також зазначають, що попередні результати цьогорічної оцінки стійкості банків оптимістичні: помірна потреба в капіталі може виникнути лише у кількох установ. Ураховуючи це, а також поточний стан сектору, НБУ відновлює раніше призупинені та запроваджує нові регуляторні вимоги.

У вересні було відновлено низку вимог з оцінки кредитного ризику та вдосконалено підходи до оцінки банками платоспроможності боржників - юридичних осіб. Їх банки мали впровадити до 1 листопада 2023 року.

Крім того, з 2024 року банки знову оновлюватимуть та подаватимуть НБУ плани відновлення діяльності. Вже із початку 2024 року із капіталу банків вираховуватимуть у повному розмірі непрофільні активи, а операційний ризик на 100% ураховуватиметься в нормативах достатності капіталу (нині враховується лише 50%).

На наступний рік також заплановано запровадження нової структури капіталу та врахування ринкового ризику під час оцінки достатності капіталу.

Як стверджують у НБУ, наявного запасу капіталу більшості банків буде достатньо для комфортного виконання перелічених вимог, попри очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Національний банк розпочав оцінку стійкості банків для визначення реального стану банківського сектору в умовах воєнного часу. У третьому кварталі тривали позапланові інспекційні перевірки банків у межах оцінки стійкості.