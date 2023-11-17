Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,35%.

Значення DXY з початку цього тижня знизилося більш ніж на 1,6% на тлі сигналів ослаблення інфляційного тиску в США, що підвищили надії інвесторів на те, що Федеральна резервна система (ФРС) завершила цикл посилення грошово-кредитної політики, зазначає Trading Economics.

Трейдери впевнені, що американський ЦБ збереже базову процентну ставку на поточному рівні (5,25-5,5% річних) за підсумками грудневого засідання і фокусуються на тому, коли Федрезерв почне зниження ставки.

Статдані, опубліковані в четвер, підтвердили, що економіка США послаблюється в умовах обмежувальної політики ФРС.

Кількість нових заявок на допомогу з безробіття в Штатах минулого тижня збільшилася на 13% - до максимальних майже за три місяці 231 тис., повідомило Мінпраці США.

Дані Федрезерву показали найістотніше за 4 місяці зниження промвиробництва в країні в жовтні - на 0,6%.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер, однак, вважає, що інвесторам рано міркувати про перспективи зниження ставки ФРС. Керівництво американського ЦБ поки що не обговорює пом'якшення грошово-кредитної політики, заявила Местер в інтерв'ю CNBC у четвер.

"Йдеться не про зниження ставки, а про те, як довго зберігати обмежувальну політику і, можливо, рухатися вище, якщо враховувати те, що відбувається в економіці", - зазначила Местер.

Пара євро/долар за даними на 14:42 кв у п'ятницю торгується на рівні $1,0869 порівняно з $1,0853 на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2,9% у річному вираженні - мінімальними темпами з липня 2021 року, зазначається в опублікованому в п'ятницю звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані. Фінальна оцінка збіглася з попередньо оголошеними даними і консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

Курс фунта до долара становить $1,2438 проти $1,2413 напередодні.

Курс долара до єни становить 149,31 єни порівняно з 150,73 ієни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2132 юаня в порівнянні з 7,2420 юаня напередодні.