Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,1704 грн/$1
12:51 17.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 17 листопада 2023 року.
|Показник
|16.11.2023
|17.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.2833
|36.1704
|-0.31
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 листопада - 36,2496 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
ТОП-НОВИНИ
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
|Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,1704 грн/$1
|Європейські акції зростають
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.11.23
|Ціни на золото стабілізувалися, очікується тижневе зростання, оскільки побоювання щодо процентної ставки ФРС слабшають
|Азіатські акції падають, Alibaba лідирує у технологічному розгромі Китаю
|Долар падає цього тижя, оскільки інфляція в США остигає
|S&P 500 продемонстрував невелике зростання, тоді як індекс Dow знизився через падіння Cisco та Walmart
Бізнес
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»