Європейські акції зростають

Європейські фондові ринки в п'ятницю піднімаються, завершуючі волатильний тиждень на позитивній ноті, незважаючи на невтішні роздрібні продажі у Великій Британії.

О 10:40 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,6% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,7%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,8% .

Роздрібні продажі у Великій Британії в жовтні впали на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, що є річним падінням на 2,7%, а британські споживачі продовжують відчувати труднощі через вищі процентні ставки і підвищений рівень інфляції.

Це був найгірший місяць для роздрібного сектору країни з часів карантину Covid: продаж був найнижчим з лютого 2021 року, що викликало занепокоєння щодо перспектив витрат протягом життєво важливого святкового кварталу.

Проте, незважаючи на ці побоювання, основні європейські фондові індекси демонструватимуть щотижневе зростання, оскільки глобальний рівень інфляції має тенденцію несподівано знижуватися, підвищуючи очікування того, що центральні банки можуть досягти пікових рівнів відсоткових ставок.

Різке падіння нафтових цін є гарною ознакою подальшого зниження загальної інфляції в усьому світі.

Остаточне значення жовтневого індексу споживчих цін єврозони має підтвердити цю тенденцію пізніше під час сесії, оскільки очікується, що основний показник підтвердиться падінням до 2,9% у річному обчисленні, що є значним падінням із 4,3% у попередньому місяці.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард збирається виступити на Європейському банківському конгресі у Франкфурті пізніше під час сесії, і її коментарі будуть ретельно проаналізовані щодо натяків на наміри політиків щодо відсоткових ставок після того, як центральний банк призупинив цикл підвищень минулого місяця.

У корпоративному секторі, акції Assicurazioni Generali впали на 1,5% після того, як італійський страховик заявив, що дотримується своєї мети на 2024 рік навіть після повідомлення про значне зростання скоригованого чистого прибутку за дев'ять місяців, оскільки вищі премії компенсують більший вплив претензій від стихійних лих.

Акції AstraZeneca зросли на 1,6% після того, як британський виробник ліків повідомив, що отримав схвалення в США на нове лікування раку молочної залози, тоді як акції Volvo Car AB впали більш ніж на 10% після того, як власник китайської компанії Geely розпочала продаж 100 мільйонів акцій.