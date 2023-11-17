Ціни на золото стабілізувалися, очікується тижневе зростання, оскільки побоювання щодо процентної ставки ФРС слабшають

Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю і налаштовані на хороші тижневі показники, оскільки більш слабкі економічні дані в США посилили ставки на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати відсоткові ставки.

Жовтий метал готується до кращого тижня з початку жовтня, і знову торгувався поблизу рівня $2000 за унцію, після різкого падіння минулого тижня.

О 07:06 EET спотове золото зросло на 0,2% до $1985,60 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи виросли до $1988,05 за унцію.

Ціни на жовтий метал цього тижня мали зрости на 2,5-3%, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США посилили ставки на певну паузу з боку ФРС.

На жовтий метал також спостерігався деякий попит на безпечну гавань, оскільки слабкі економічні показники Японії та єврозони посилили побоювання з приводу глобальної рецесії, що насувається.

Але найбільший імпульс для жовтого металу стався в четвер, після того, як дані показали, що кількість заявок на допомогу по безробіттю в США, четвертий тиждень поспіль, зросла більше, ніж очікувалося? сигналізуючи про посилення охолодження на ринку праці.

Ціни на золото підскочили більш ніж на 1% після виходу даних з огляду на те, що охолодження ринку праці та зниження інфляції є двома ключовими факторами, за якими ФРС має розглянути можливість припинення циклу підвищення ставок. Прибутковість долара та казначейських облігацій впала після оприлюднення даних.

Тим не менш, трейдери, як і раніше, побоюються подальших ставок на золото, враховуючи, що в п'ятницю виступить безліч представників ФРС. Протокол жовтневого засідання ФРС також має бути опублікований наступного тижня і, ймовірно, дасть більше інформації щодо поглядів центрального банку на процентні ставки.

Але навіть незважаючи на паузу ФРС, центральний банк неодноразово давав зрозуміти, що продовжуватиме підвищувати ставки довше - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.

Ціни на мідь в п'ятницю торгувалися в бічному тренді, але були налаштовані на кращий тиждень більш ніж за чотири місяці, оскільки деякі позитивні дані та додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна посилили оптимізм щодо великого імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,6978 за фунт і мають додати більше 3% за результатами тижня.

Дані, опубліковані цього тижня, показали деякі ознаки стійкості китайської економіки, особливо промислового виробництва. Народний банк Китаю також влив в економіку приголомшливі ліквідації 600 мільярдів юанів, щоб стимулювати кредитування.

В даний час увага зосереджена на рішенні щодо основної ставки за кредитами НБК, яке відбудеться у понеділок, де очікується, що центральний банк збереже ставки на рекордно низькому рівні, щоб сприяти відновленню економіки.

Китай є найбільшим у світі імпортером міді, і економічний спад у країні цього року серйозно вплинув на ціни на мідь, оскільки трейдери побоювалися уповільнення попиту.