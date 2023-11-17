Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото стабілізувалися, очікується тижневе зростання, оскільки побоювання щодо процентної ставки ФРС слабшають
08:54 17.11.2023 |
Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю і налаштовані на хороші тижневі показники, оскільки більш слабкі економічні дані в США посилили ставки на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати відсоткові ставки.
Жовтий метал готується до кращого тижня з початку жовтня, і знову торгувався поблизу рівня $2000 за унцію, після різкого падіння минулого тижня.
О 07:06 EET спотове золото зросло на 0,2% до $1985,60 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи виросли до $1988,05 за унцію.
Ціни на жовтий метал цього тижня мали зрости на 2,5-3%, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США посилили ставки на певну паузу з боку ФРС.
На жовтий метал також спостерігався деякий попит на безпечну гавань, оскільки слабкі економічні показники Японії та єврозони посилили побоювання з приводу глобальної рецесії, що насувається.
Але найбільший імпульс для жовтого металу стався в четвер, після того, як дані показали, що кількість заявок на допомогу по безробіттю в США, четвертий тиждень поспіль, зросла більше, ніж очікувалося? сигналізуючи про посилення охолодження на ринку праці.
Ціни на золото підскочили більш ніж на 1% після виходу даних з огляду на те, що охолодження ринку праці та зниження інфляції є двома ключовими факторами, за якими ФРС має розглянути можливість припинення циклу підвищення ставок. Прибутковість долара та казначейських облігацій впала після оприлюднення даних.
Тим не менш, трейдери, як і раніше, побоюються подальших ставок на золото, враховуючи, що в п'ятницю виступить безліч представників ФРС. Протокол жовтневого засідання ФРС також має бути опублікований наступного тижня і, ймовірно, дасть більше інформації щодо поглядів центрального банку на процентні ставки.
Але навіть незважаючи на паузу ФРС, центральний банк неодноразово давав зрозуміти, що продовжуватиме підвищувати ставки довше - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.
Ціни на мідь в п'ятницю торгувалися в бічному тренді, але були налаштовані на кращий тиждень більш ніж за чотири місяці, оскільки деякі позитивні дані та додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна посилили оптимізм щодо великого імпортера, Китаю.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,6978 за фунт і мають додати більше 3% за результатами тижня.
Дані, опубліковані цього тижня, показали деякі ознаки стійкості китайської економіки, особливо промислового виробництва. Народний банк Китаю також влив в економіку приголомшливі ліквідації 600 мільярдів юанів, щоб стимулювати кредитування.
В даний час увага зосереджена на рішенні щодо основної ставки за кредитами НБК, яке відбудеться у понеділок, де очікується, що центральний банк збереже ставки на рекордно низькому рівні, щоб сприяти відновленню економіки.
Китай є найбільшим у світі імпортером міді, і економічний спад у країні цього року серйозно вплинув на ціни на мідь, оскільки трейдери побоювалися уповільнення попиту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
ТОП-НОВИНИ
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
|Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,1704 грн/$1
|Європейські акції зростають
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.11.23
|Ціни на золото стабілізувалися, очікується тижневе зростання, оскільки побоювання щодо процентної ставки ФРС слабшають
|Азіатські акції падають, Alibaba лідирує у технологічному розгромі Китаю
|Долар падає цього тижя, оскільки інфляція в США остигає
|S&P 500 продемонстрував невелике зростання, тоді як індекс Dow знизився через падіння Cisco та Walmart
Бізнес
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»