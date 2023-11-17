S&P 500 продемонстрував невелике зростання, тоді як індекс Dow знизився через падіння Cisco та Walmart

Індексам S&P 500 і Nasdaq вдалося досягти незначного зростання в четвер, тоді як індекс Dow Industrial Average закрився трохи нижче, через тиск з боку провідних компаній у сфері технологій та роздрібної торгівлі, Cisco та Walmart, після невтішних прогнозів.

Акції Cisco Systems впали на 9,8%, оскільки компанія, що займається комунікаційними та мережевими технологіями, зменшила прогноз виручки та прибутку на весь рік, через уповільнення попиту на її мережеве обладнання. Також у сфері технологій, акції Palo Alto Networks впали на 5,4% після того, як пізно ввечері в середу її прогноз за рахунками за другий квартал не виправдав очікувань.

Акції Walmart впали на 8,1% за день після досягнення рекордного максимуму. Гігант роздрібної торгівлі заявив, що споживачі в США, через інфляцію, витрачають гроші обережно, навіть незважаючи на те, що він підвищив річний прогноз продажу та прибутку.

Це допомогло знизити індекс споживчих товарів S&P 500 на 1,2% і чинило тиск на рітейлерів: Dollar General та Dollar Tree впали на 4,2%.

Окрім того, акції Target впали на 0,4%, повернувши частину прибутку порівняно з попередньою сесією, коли вони злетіли на 17,8% після оптимістичного прогнозу на святковий квартал.

Раніше цього тижня індекси Волл-стріт різко зросли на тлі даних, що сигналізують про охолодження інфляції в США та посилюють надії на те, що Федеральна резервна система США перестала підвищувати процентні ставки. Крім того, ухвалення цього тижня тимчасового законопроекту, покликаного запобігти припиненню роботи уряду, трохи заспокоїло хвилювання.

Враховуючи, що Cisco та Walmart є «хребтом своїх галузей», Пол Нолті, старший радник з капіталу та ринковий стратег Murphy & Sylvest, сказав, що їхня слабкість «ставить під сумнів здоров'я споживчого і, можливо, здоров'я технологічного секторів».

Але інші відзначили позитивні сили, що протидіяли, на сесії в четвер, а саме зростання мегакапіталів, включаючи Microsoft Corp, Apple Inc і Nvidia.

«Основні індекси сьогодні практично не змінилися, але ви все ще бачите велику силу у технологічних компаніях з великою капіталізацією чи зростанням. Це просто продовження позитивної історії, яку ми бачили на ринку останнім часом», - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег компанії Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

Зокрема, Гриски наголосив на полегшеня для інвесторів у зв'язку з тим, що Федеральна резервна система, схоже, завершила цикл підвищення ставок.

Раніше звіт Міністерства праці показав, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття зросли більше, ніж очікувалося, що зміцнює ставки на те, що ФРС не доведеться підвищувати ставки далі.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 45,74 пункту, або 0,13%, до 34 945,47, S&P 500 додав 5,36 пункту, або 0,12%, до 4 508,24, а індекс Nasdaq Composite додав 9, 84 пункти, або 0,07%, до 14 113,67.

Падіння цін на нафту на 2,1% спричинило падіння серед 11 основних секторів S&P, досягнувши чотиримісячного мінімуму, оскільки ціни на нафту впали майже на 5%.

Сектор послуг зв'язку (зростання на 0,9%) став сектором із найбільшим зростанням під час сесії, за ним йшли інформаційні технології (зростання на 0,7%).

"Основною рушійною силою сьогодні є перетягування каната між тими, хто хоче продавати на підйомі, і тими, хто хоче купувати на спадах", - сказав Брайан Джейкобсен, головний економіст Додатку Wealth Management.

«Економічні дані не були настільки поганими, щоб викликати надто багато побоювань щодо рецесії, але вони не були достатньо хорошими, щоб викликати надто великий ентузіазм. Ми вступаємо у період свят, коли невеликі сюрпризи можуть мати величезний вплив на ціни».

Грошові ринки повністю враховують у ймовірності того, що ФРС збереже ставки на стабільному рівні у грудні, і вбачають ймовірність зниження ставки у травні як мінімум на 25 базисних пунктів з ймовірністю близько 62%, згідно з CME FedWatch Tool.

Серед окремих акцій акції Macy's зросли на 5,7% після того, як квартальний продаж оператора універмагів перевершив оцінки аналітиків.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,42 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,97 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 15 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 40 нових максимумів та 123 нових мінімуму.

На біржах США з рук в руки перейшло 10,71 мільярда акцій порівняно із середнім показником 11,09 мільярда за останні 20 сесій.