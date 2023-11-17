Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютний ринок адаптувався до нових умов - Нацбанк

22:53 16.11.2023 |

Фінанси

 

Ситуація на валютному ринку після переходу до режиму керованої гнучкості курсу залишається стабільною; спостерігається збільшення операцій між банками без участі НБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національного банку за підсумками онлайн-зустрічі з керівниками українських підприємств, які беруть участь в опитуваннях щодо ділових очікувань.

"Наразі ринок адаптувався до нових умов<...> Обсяги операцій між банками на валютному ринку без участі НБУ зросли після запровадження нового курсового режиму в 1,5 раза. Це відображає поступове збільшення глибини та ліквідності ринку", - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що з початку дії курсового режиму керованої гнучкості курс помірно коливається в обидва боки, загалом гривня зміцніла як в безготівковому, так і готівковому сегментах, обсяги та сальдо клієнтських операцій повернулися на рівень попередніх місяців. При цьому укладання угод між банками відбувається рівномірніше впродовж дня.

Наразі НБУ впевнено просувається першим етапом пом'якшення валютних обмежень. На цьому етапі йдеться про мінімізацію множинності обмінних курсів, лібералізацію торговельних операцій, а також сприяння новим кредитам та інвестиціям.

Зокрема, вже надано можливість повертати "нові" борги кредиторам з-за кордону, а також кредити, надані чи забезпечені гарантією міжнародної фінансової організації, експортно-кредитного агентства тощо.

Зазначається, що в онлайн-заході, що зібрав 120 представників 105 підприємств майже всіх видів діяльності та регіонів України, від Національного банку взяли участь заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук і представники низки департаментів.

Як повідомлялось, Національний банк України з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Нацбанк запевнив, що не відпускає курс у "вільне плавання"; регулятор і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2496
  0,0147
 0,04
EUR
 1
 39,3054
  0,0885
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес