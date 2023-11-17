Валютний ринок адаптувався до нових умов - Нацбанк

Ситуація на валютному ринку після переходу до режиму керованої гнучкості курсу залишається стабільною; спостерігається збільшення операцій між банками без участі НБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національного банку за підсумками онлайн-зустрічі з керівниками українських підприємств, які беруть участь в опитуваннях щодо ділових очікувань.

"Наразі ринок адаптувався до нових умов<...> Обсяги операцій між банками на валютному ринку без участі НБУ зросли після запровадження нового курсового режиму в 1,5 раза. Це відображає поступове збільшення глибини та ліквідності ринку", - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що з початку дії курсового режиму керованої гнучкості курс помірно коливається в обидва боки, загалом гривня зміцніла як в безготівковому, так і готівковому сегментах, обсяги та сальдо клієнтських операцій повернулися на рівень попередніх місяців. При цьому укладання угод між банками відбувається рівномірніше впродовж дня.

Наразі НБУ впевнено просувається першим етапом пом'якшення валютних обмежень. На цьому етапі йдеться про мінімізацію множинності обмінних курсів, лібералізацію торговельних операцій, а також сприяння новим кредитам та інвестиціям.

Зокрема, вже надано можливість повертати "нові" борги кредиторам з-за кордону, а також кредити, надані чи забезпечені гарантією міжнародної фінансової організації, експортно-кредитного агентства тощо.

Зазначається, що в онлайн-заході, що зібрав 120 представників 105 підприємств майже всіх видів діяльності та регіонів України, від Національного банку взяли участь заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук і представники низки департаментів.

Як повідомлялось, Національний банк України з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Нацбанк запевнив, що не відпускає курс у "вільне плавання"; регулятор і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку.