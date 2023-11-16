Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКЦПФР зупинила обіг акцій 90 акціонерних товариств через нерозкриття річної інформації

20:17 16.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила обіг акцій 91 акціонерного товариства, які не розкрили регулярну річну інформацію протягом двох і більше років поспіль.

Про це йдеться в рішенні НКЦПФР №1232, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зупинити з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Товариствами, зазначеними в додатку до цього рішення", - йдеться в рішенні НКЦПФР №1232.

Рішенням №1233 від того ж числа заборонено торгівлю акціями цих товариств.

До числа АТ увійшли, зокрема, "Київський річковий порт", девелоперські компанії "Мульти Весте Україна 1" і "Мульти Весте Україна 2", "Житомирські ласощі", "Броварський завод пластмас", "Березанський комбікормовий завод", Птахофабрика "Васильківська", "Флекстронікс Сервіс УА", "Укртранснафтабезпека", "Фінансова компанія "Актив", "Український інститут з проєктування підприємств оборонної промисловості та машинобудування "Укрпромпроєкт".

Крім цього, серед них 13 страхових компаній: "Дельта Життя", "Дельта", "Укргазпромполіс Життя", "Велс", "Ді'лайф", "Кремінь", "Солідарність", "Акв Гарант", "Гештальт", "Скіфія", "Інрезерв", "Терен", "Укргазпромполіс".

Серед них також "Білоцерківський завод гумових технічних виробів", "Київський завод пластмас", "Київський дослідно-експериментальний завод "Вугілля", "Хімтепломаш", інвесткоманія "Інвестсервіс", "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління", "F&C Realty", "Чернятинське пиво", Рибальсько-промислове товариство "Жовтень", а також ПАТ "Київкнига".

На думку регулятора, всі ці Товариства перебувають у ситуації, коли подальший обіг їхніх цінних паперів порушуватиме права інвесторів.

Нацдепозитарію України, саморегулівним організаціям УАІБ і ПАРД доручено у триденний строк поінформувати Комісію про виконання цього рішення.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2496
  0,0147
 0,04
EUR
 1
 39,3054
  0,0885
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес