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НКЦПФР зупинила обіг акцій 90 акціонерних товариств через нерозкриття річної інформації
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила обіг акцій 91 акціонерного товариства, які не розкрили регулярну річну інформацію протягом двох і більше років поспіль.
Про це йдеться в рішенні НКЦПФР №1232, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зупинити з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Товариствами, зазначеними в додатку до цього рішення", - йдеться в рішенні НКЦПФР №1232.
Рішенням №1233 від того ж числа заборонено торгівлю акціями цих товариств.
До числа АТ увійшли, зокрема, "Київський річковий порт", девелоперські компанії "Мульти Весте Україна 1" і "Мульти Весте Україна 2", "Житомирські ласощі", "Броварський завод пластмас", "Березанський комбікормовий завод", Птахофабрика "Васильківська", "Флекстронікс Сервіс УА", "Укртранснафтабезпека", "Фінансова компанія "Актив", "Український інститут з проєктування підприємств оборонної промисловості та машинобудування "Укрпромпроєкт".
Крім цього, серед них 13 страхових компаній: "Дельта Життя", "Дельта", "Укргазпромполіс Життя", "Велс", "Ді'лайф", "Кремінь", "Солідарність", "Акв Гарант", "Гештальт", "Скіфія", "Інрезерв", "Терен", "Укргазпромполіс".
Серед них також "Білоцерківський завод гумових технічних виробів", "Київський завод пластмас", "Київський дослідно-експериментальний завод "Вугілля", "Хімтепломаш", інвесткоманія "Інвестсервіс", "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління", "F&C Realty", "Чернятинське пиво", Рибальсько-промислове товариство "Жовтень", а також ПАТ "Київкнига".
На думку регулятора, всі ці Товариства перебувають у ситуації, коли подальший обіг їхніх цінних паперів порушуватиме права інвесторів.
Нацдепозитарію України, саморегулівним організаціям УАІБ і ПАРД доручено у триденний строк поінформувати Комісію про виконання цього рішення.
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