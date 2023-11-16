Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта і дешевшає до єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у четвер, зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,02%.

Увагу трейдерів спрямовано на щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, які будуть оприлюднені о 17:30 EET.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості заявок минулого тижня на 3 тис. - до 220 тис.

Крім того, у четвер трейдери очікають виступів глави Федерального резервного банку Клівленда Лоретти Местер та її колеги з ФРБ Нью-Йорка Джона Вільямса, а також заступника голови Федрезерву з банківського нагляду Майкла Барра і члена ради керуючих ФРС Лізи Кук.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в інтерв'ю Financial Times у середу, що вважає передчасним говорити про перемогу над інфляцією в США, і не стала відкидати можливість ще одного підйому ставки американським ЦБ.

Пара євро/долар за даними на 13:50 EET у четвер торгується на рівні $1,0851 порівняно з $1,0848 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара опустився до $1,2394 проти $1,2417 напередодні.

Курс долара до єни становить 151,22 єни порівняно з 151,39 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2486 юаня порівняно з 7,2468 юаня напередодні.

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