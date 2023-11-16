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НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,2833 грн/$1
12:59 16.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 16 листопада 2023 року.
|Показник
|15.11.2023
|16.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.2987
|36.2833
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 16 листопада - 36,2643 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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