НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,2833 грн/$1

"Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед - військову підтримку, якої ви потребуєт", - Девід Кемерон.