Європейські акції консолідуються після нещодавнього зростання; Burberry різко впав після попередження

У четвер європейські фондові ринки торгувалися мляво, консолідуючись після недавнього зростання оптимізму з приводу того, що цикли посилення політики низки великих центральних банків завершилися.

О 10:55 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% вище, тоді як CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,1%.

Основні європейські фондові індекси цього тижня зросли, чому сприяли економічні дані, що свідчать про охолодження інфляції в США, а публікація в середу вказує на те, що ціни виробників падають найшвидшими темпами з квітня 2020 року. Це підтверджує думку про те, що відсоткові ставки у США досягли піку.

Аналогічним чином, у Європі споживча інфляція у Великобританії виявилася нижчою за всі прогнози, і в п'ятницю увага буде зосереджена на останніх даних щодо інфляції в єврозоні, після того, як у жовтні вона впала до 2,9%, найнижчого рівня за більш ніж два роки.

У четвер у Європі публікується мало економічних даних, але низка керівників центральних банків, у тому числі президент ЄЦБ Крістін Лагард, збираються виступити на різних заходах. Інвестори шукатимуть додаткові ознаки того, що подальше підвищення процентних ставок стає дедалі малоймовірним.

Показники промисловості та роздрібної торгівлі Китаю в жовтні допомогли покращити очікування, вони відродили надії на відновлення другої за величиною економіки у світі.

Однак дані, опубліковані в четвер, показали, що ціни на нове житло в Китаї падають четвертий місяць поспіль, що дозволяє припустити, що сектор нерухомості, що постраждав від кризи, продовжуватиме попереджати повномасштабне відродження.

У корпоративному секторі акції Siemens зросли на 5,7% після того, як німецький промисловий конгломерат звітував про промисловий прибуток у четвертому кварталі, перевищивши очікування, навіть незважаючи на обережніший прогноз продажів на 2024 рік.

Акції Aegon зросли на 3,7% після того, як голландська страхова компанія підвищила прогноз річного обсягу капіталу після того, як перевершила очікування третього кварталу, що зумовлювалося сильними показниками на ключовому ринку США.

З іншого боку, акції Burberry впали на 8,8% після того, як британська група люксових компаній заявила, що їй буде складно виконати свій річний прогноз доходів, який передбачає низьке двозначне зростання, оскільки на неї впливає глобальне уповільнення витрат на предмети розкоші.

Акції HelloFresh впали більш ніж на 20% після того, як німецький виробник наборів для їжі скоротив прогноз річного основного прибутку і звузив прогноз зростання виручки.

По інший бік океану американські рітейлери Walmart, Bath & Body Works та Macy's повідомляють про прибутки.

Ціни на нафту знизилися в четвер після того, як запаси в США зросли більше, ніж очікувалося, що посилило побоювання з приводу млявого попиту на енергоносії з боку Китаю.