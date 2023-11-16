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Долар утримує позиції, оскільки макроекономічні дані натякають на пізнє зниження ставки ФРС
08:13 16.11.2023 |
Долар утримав свої позиції рано вранці в четвер після двох днів волатильності, в ході яких спостерігалося різке зниження, а потім відскок, оскільки трейдери сприйняли економічні дані, що надходять, як сигнал Федеральній резервній системі, яка чекатиме довше, перш ніж знижувати процентні ставки.
Чутливі до ризику австралійські та новозеландські долари впали на тлі падіння регіональних акцій.
Валюта США практично не змінилася, склавши $1,08425 за євро, і впала на 0,15% до 151,15 єни після початку відновлення в середу, після різкого падіння по відношенню до основних валют за рік.
Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до євро, єни та чотирьох інших конкурентів, додав 0,11% до 104,43. У середу він зріс на 0,31% після падіння на 1,51% напередодні.
Долар отримав підтримку від кращих, ніж очікувалося, показників роздрібного продажу у поєднанні з новими ознаками охолодження інфляції, що посилює чутки про економічну «м'яку посадку», яка дасть ФРС більше часу перед зниженням ставок.
За даними CME FedWatch Tool, трейдери знизили ймовірність першого зниження до березня до менше 1 з 4 з більш ніж 1 з 3 днем раніше.
"Хоча інфляція падає, економіка залишається стійкою, що може навіть дозволити ФРС підвищити ставки, якщо вони того забажають", хоча зараз серед чиновників ФРС, схоже, немає бажання підвищувати ставки, сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний валютний дилер у Convera.
Австралійський долар упав на 0,29% до $0,64905, а новозеландський долар знизився на 0,5% до $0,5993.
Австралійській валюті не вдалося отримати підтримку від сильного відновлення зайнятості, оскільки трейдери орієнтувалися на той факт, що зростання відбулося переважно за рахунок неповного робочого часу, тоді як рівень безробіття фактично збільшився.
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