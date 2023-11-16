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Волл-стрит досягла успіху за рахунок зниження інфляції та оптимістичного прогнозу Target

07:59 16.11.2023 |

Фінанси

 

Американські фондові біржі в середу закрилися дещо вище, після того як роздрібні акції підвищилися за рахунок оптимістичного прогнозу Target.

Акції Target зросли на 17,8% у своєму найбільшому одноденному відсотковому періоді з серпня 2019 року після того, як роздрібний продавець прогнозував прибуток у четвертому кварталі, що значно перевищило очікування зниження витрат на ланцюг поставок.

Райдужний прогноз Target підвищив акції інших роздрібних торговців, у тому числі Macy's, які зросли на 7,5%, і Kohl's, які зросли майже на 9%. Індекс споживчих товарів S&P 500, який включає Target, став найбільшим у секторі зростання, додавши 0,7%.

Акції підвищилися у вівторок після того, як показник індексу споживчих цін (CPI), який був нижчим за очікування, підвищив оптимізм щодо того, що ФРС може уникнути подальшого підвищення ставок.

Додаткові дані в середу показали найбільше падіння цін виробників у жовтні за 3-6 місяців на тлі дешевшого бензину, пропонуючи додаткові докази послаблення цінового тиску.

Також дані про роздрібні продажі в жовтні показали менше, ніж очікувалося, падіння - на 0,1% проти прогнозів падіння на 0,3%, згідно з оцінками економістів, опитаних Reuters.

"Ці два показники підтвердили повідомлення вівторка про те, що ФРС, схоже, досить добре здійснює м'яку посадку", - сказав Рональд Темпл, головний ринковий стратег Lazard.

Після значного руху трьох основних індексів Волл-стріт на попередній сесії Темпл заявив, що ці дані "не змінюють ситуацію".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 163,51 пункту, або 0,47%, до 34 991,21, S&P 500 додав 7,18 пункту, або 0,16%, до 4 502,88, а індекс Nasdaq Composite додав 9, 46 пунктів, або 0,07%, до 14 103,84.

Індекс S&P 500 та високотехнологічна компанія Nasdaq у вівторок повідомили про найбільший денний процентний приріст за більш ніж шість місяців після виходу даних про споживчі ціни.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший спад був у секторі енергетики (на 0,3%), за ним прямували електроенергетичні компанії. Після споживчих товарів найбільше просунулися послуги зв'язку, чому сприяв Волт Дісней. Акції розважальної компанії зросли на 3% після повідомлень про те, що її придбав інвестор-активіст ValueAct Capital.

Індекс Russell 2000 знову зріс після закриття на 5,4% вище за результати вівторка, оскільки перспектива зупинення підвищення ставок дає особливе полегшення невеликим компаніям, які залежать від кредитів з плаваючою процентною ставкою.

Трейдери грошового ринку повністю врахували ймовірність того, що у грудні центральний банк США збереже ставки на стабільному рівні, згідно з CME Fedwatch Tool. Вони також очікують, що перше зниження ставок у цьому циклі розпочнеться у травні 2024 року.

Серед окремих акцій акції рітейлера TJX впали на 3,3% після того, як компанія прогнозувала прибуток у поточному кварталі нижче за очікування Волл-стріт, що сигналізує про зростаючі витрати, що чинять тиск на рентабельність.

Акції Sirius XM зросли на 6% після того, як Berkshire Hathaway Уоррена Баффета придбала частку у компанії з виробництва аудіорозваг.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,67 млрд акцій, що перевищує середній показник 11,15 млрд за останні 20 сесій.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищували падаючі у співвідношенні 1,36 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,32 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 42 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 106 нових максимумів та 89 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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