Долар США посилив зростання до євро і фунта після падіння напередодні

Долар дорожчає в парах з євро і фунтом стерлінгів вдень у середу після різкого зниження напередодні, інвестори оцінюють масу статданих зі США, Європи та Азії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,1%.

Напередодні індикатор упав на 1,5% на даних, що інфляція в Сполучених Штатах у жовтні сповільнилася до 3,2% замість очікуваних 3,3%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0866 порівняно з $1,0880 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,1%.

Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання економіки єврозони в 2023 році до 0,6% з очікуваних раніше 0,8%. У 2024 році, як очікується, ВВП єврозони зросте на 1,2%, а не на 1,3%.

Прогноз інфляції в єврозоні на поточний рік залишено на рівні 5,6%, на наступний - підвищено до 3,2% з 2,9%. У 2025 році інфляція, як очікується, опуститься до 2,2%.

Курс фунта до долара знижується на 0,2% і становить $1,2472 проти $1,25 за підсумками торгів у вівторок.

Споживчі ціни у Великій Британії в жовтні зросли на мінімальні з жовтня 2021 року 4,6% у річному вираженні, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни. Інфляція сповільнилася порівняно з 6,7% у вересні. Аналітики, яких опитало агентством Bloomberg, у середньому прогнозували зниження темпів зростання цін до 4,7%.

Курс долара в парі з єною становить 150,28 єни проти 150,37 єни на закриття попередньої сесії.

Економіка Японії в третьому кварталі скоротилася на 0,5% порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться в попередніх офіційних даних. Аналітики, середні оцінки яких наводить Trading Economics, очікували спаду на 0,1%. ВВП знизився вперше з четвертого кварталу 2022 року.

Тим часом китайська валюта подорожчала до максимуму за два місяці на сильних статданих. Пара долар/юань торгується на рівні 7,2434 юаня проти 7,2531 юаня у вівторок.

Як повідомлялося, темпи зростання промислового виробництва в Китаї прискорилися в жовтні до 4,6% у річному вираженні після підйому на 4,5% у вересні. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення зростання до 4,4%.

Тим часом роздрібний продаж у КНР минулого місяця збільшився на 7,6% після зростання на 5,5% у вересні, перевищивши середній прогноз аналітиків у 7%. Збільшення роздрібного продажу відзначено за підсумками десятого місяця поспіль, у жовтні воно було максимальним з травня.