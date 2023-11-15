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НБУ 15 листопада встановив довідковий курс гривні - 36,2987 грн/$1
12:58 15.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 15 листопада 2023 року.
|Показник
|14.11.2023
|15.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.3076
|36.2987
|-0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 листопада - 36,3171 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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