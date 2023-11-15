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Європейські акції зростають; FTSE зростає на сповільненні індексу споживчих цін у Великій Британії
12:17 15.11.2023 |
Європейські фондові ринки в середу торгувалися з підвищенням, чому сприяли ознаки економічної стійкості Китаю, а охолодження інфляції у Великій Британії допомогло індексу FTSE 100.
О 10:45 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,7%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 1,1% .
Основні європейські фондові індекси отримали підтримку в середу завдяки даним, які були опубліковані в ході сесії, які показали, що промислове виробництво Китаю зростало більш швидкими темпами, ніж очікувалося, а зростання роздрібного продажу перевершило очікування, що є обнадійливою ознакою для другої за величиною економіки світу і великого експортного риноку для багатьох найбільших компаній Європи.
Крім того, раніше в середу центральний банк Китаю влив ліквідність у банківську систему, і цей крок був спрямований головним чином на підтримку втомленого економічного зростання за рахунок стимулювання збільшення кредитування.
Це сталося за зростанням у вівторок, оскільки слабкі дані щодо інфляції США породили надії те що, що Федеральна резервна система досягла піку у своєму циклі підвищення відсоткові ставки.
У Європі позитивні новини продовжились: у жовтні британська інфляція різко впала, головним чином, за загальним визнанням через падіння цін на енергоносії.
Загальний річний показник впав до 4,6% з 6,7% попереднього місяця, вперше з 2021 року нижче 5%. Щомісячні дані залишилися на колишньому рівні, що є значним зниженням порівняно із зростанням на 0,5%, що спостерігалося у вересні.
Банк Англії нещодавно призупинив цикл підвищення ставок, внаслідок якого ключова процентна ставка зросла до 5,25%, найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року, оскільки економіка Великобританії наближається до рецесійної території.
Подальші свідчення уповільнення зростання в Європі загалом, ймовірно, з'являться у промисловому виробництві єврозони пізніше під час сесії, оскільки очікується, що воно різко скоротиться у вересні.
У корпоративному секторі, акції Infineon зросли на 2,1% після того, як німецький виробник мікросхем повідомив про більш високу, ніж очікувалося, виручку за 2023 фінансовий рік, оскільки попит на напівпровідники залишається незмінним.
Акції Siemens Energy зросли більш ніж на 7% після того, як уряд Німеччини погодив державні гарантії для проблемного енергетичного гіганта на суму 7,5 млрд євро, за кілька годин до того, як він оголосило про збиток майже 5 млрд євро за фінансовий рік.
Акції Experian підскочили на 5,7% після того, як найбільша у світі компанія, що займається кредитними даними, повідомила про більш високий піврічний прибуток, а акції швейцарської компанії з догляду за очима Alcon впали на 7 % після публікації нижчих, ніж очікувалося, результатів продажів за третій квартал, та звуження прогнозу на весь рік.
Акції французького автовиробника Renault зросли на 1,4% після того, як він визначив фінансові цілі для свого підрозділу електромобілів Ampere, який планує вивести на ринок наступного року.
"Ми не збираємося віддавати його", - заявив виконавчий директор Renault Тьєррі П'єтон, додавши, що компанія має достатньо коштів, щоб продовжувати фінансувати його, якщо вона не отримає бажаної оцінки для IPO.
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