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Долар падає, оскільки ринки роблять ставку на те, що ФРС припинила підвищення ставок
08:02 15.11.2023 |
У середу долар ще впав на значно нижчі рівні після різкого падіння напередодні, оскільки несподівано м'якіші дані щодо інфляції в США зміцнили ставки на те, що Федеральна резервна система досягла кінця циклу жорсткості грошово-кредитної політики.
Розпродаж долара привів до ралі багатьох валют, при цьому у вівторок євро знаходився трохи нижче більш ніж двомісячного максимуму.
Бурхлива активність на валютному ринку була викликана даними, що показують, що споживчі ціни в США в жовтні не змінилися, а річне зростання базової інфляції стало найнижчим за два роки. За 12 місяців індекс споживчих цін зріс на 3,2% - нижче за оцінки економістів - після зростання на 3,7% у вересні.
Ці дані спонукали учасників ринку практично виключити можливість нового підвищення ставок на грудневому засіданні ФРС з грошово-кредитної політики, тоді як ставки на зниження ставок у травні наступного року зросли приблизно до 50%, згідно з даними CME FedWatch Tool.
Трейдери швидко відреагували на зміну ринкових цін, внаслідок чого долар упав на 1,5% за ніч по відношенню до основних валют. У той же час, прибутковість казначейських облігацій США, яка сприяла зміцненню долара, впала.
Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до кошика аналогів, вранці в Азії був на позначці 104,13, недалеко від двомісячного мінімуму вівторка 103,98.
В умовах ослаблення долара євро зупинився на позначці $1,0873, після досягнення найвищого рівня із серпня напередодні.
Фунт торгувався на рівні $1,2484, який востаннє спостерігалося у вересні.
Нічне падіння долара принесло деяке полегшення кволій єні, яка відступила від нового річного мінімуму понеділка 151,92.
Однак це полегшення здається тимчасовим: пара долар/єна трималася на позначці 150,54, трохи піднявшись порівняно із закриттям вівторка.
Австралійський долар впав на 0,2% порівняно з доларом США і склав $0,64925, хоча дані показали, що зростання заробітної плати було найбільшим за всю історію спостережень минулого кварталу.
Ківі не змінився на рівні 0,6008 дол.
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