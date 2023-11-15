Долар падає, оскільки ринки роблять ставку на те, що ФРС припинила підвищення ставок

У середу долар ще впав на значно нижчі рівні після різкого падіння напередодні, оскільки несподівано м'якіші дані щодо інфляції в США зміцнили ставки на те, що Федеральна резервна система досягла кінця циклу жорсткості грошово-кредитної політики.

Розпродаж долара привів до ралі багатьох валют, при цьому у вівторок євро знаходився трохи нижче більш ніж двомісячного максимуму.

Бурхлива активність на валютному ринку була викликана даними, що показують, що споживчі ціни в США в жовтні не змінилися, а річне зростання базової інфляції стало найнижчим за два роки. За 12 місяців індекс споживчих цін зріс на 3,2% - нижче за оцінки економістів - після зростання на 3,7% у вересні.

Ці дані спонукали учасників ринку практично виключити можливість нового підвищення ставок на грудневому засіданні ФРС з грошово-кредитної політики, тоді як ставки на зниження ставок у травні наступного року зросли приблизно до 50%, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Трейдери швидко відреагували на зміну ринкових цін, внаслідок чого долар упав на 1,5% за ніч по відношенню до основних валют. У той же час, прибутковість казначейських облігацій США, яка сприяла зміцненню долара, впала.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до кошика аналогів, вранці в Азії був на позначці 104,13, недалеко від двомісячного мінімуму вівторка 103,98.

В умовах ослаблення долара євро зупинився на позначці $1,0873, після досягнення найвищого рівня із серпня напередодні.

Фунт торгувався на рівні $1,2484, який востаннє спостерігалося у вересні.

Нічне падіння долара принесло деяке полегшення кволій єні, яка відступила від нового річного мінімуму понеділка 151,92.

Однак це полегшення здається тимчасовим: пара долар/єна трималася на позначці 150,54, трохи піднявшись порівняно із закриттям вівторка.

Австралійський долар впав на 0,2% порівняно з доларом США і склав $0,64925, хоча дані показали, що зростання заробітної плати було найбільшим за всю історію спостережень минулого кварталу.

Ківі не змінився на рівні 0,6008 дол.