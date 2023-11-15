Волл-стріт зросли, оскільки дані підтверджують думку, що ФРС може припинити підвищення ставок

Індекси S&P 500 і Nasdaq у вівторок відзвітували про найбільший денний процентний приріст з 27 квітня, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції підтвердили думку про те, що Федеральна резервна система, можливо, перестане підвищувати процентні ставки.

Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації підскочив на 5,4%, випередивши ширший ринок, тоді як чутливий до ставок сектор нерухомості S&P 500 додав 5,3%, а комунальні послуги зросли на 3,9%. Усі три зареєстрували найбільший щоденний процентний приріст із 10 листопада 2022 року.

Дані показали, що споживчі ціни в США в жовтні не змінилися, оскільки американці стали менше платити за бензин, а річне зростання базової інфляції було найнижчим за два роки. За 12 місяців індекс споживчих цін зріс на 3,2% - нижче за оцінки економістів - після зростання на 3,7% у вересні.

"Очевидним каталізатором став м'якший, ніж очікувалося, звіт про інфляцію", - сказав Крейг Фер, голова відділу інвестиційної стратегії компанії Edward Jones.

"Отримання більш м'яких показників інфляції дало ринкам додаткову впевненість у тому, що ФРС не доведеться проводити значну додаткову обмежувальну політику, щоб продовжувати знижувати споживчі ціни".

З березня 2022 ФРС підвищила ставку на 525 базисних пунктів для боротьби з високою інфляцією.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 489,83 пунктів, або 1,43%, до 34 827,7; індекс S&P 500 додав 84,15 пунктів, або 1,91%, до 4495,7; Nasdaq Composite додав 326,64 пунктів, або 2,37%, до 14 094,38.

Крім того, регіональний банківський індекс KBW зріс на 7,5%, що стало найбільшим денним відсотковим зростанням із січня 2021 року.

"Важко з вищими ставками, коли на балансі знаходиться комерційна нерухомість", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, Північна Кароліна.

Очікування зниження ставок ФРС наступного року також змінилися після виходу денних даних. За даними CME FedWatch Tool, у вівторок ф'ючерси на процентні ставки в США оцінювали у 65% ймовірность зниження ставок у травні порівняно з 34% у понеділок.

Інвестори також зосередилися на переговорах законодавців США щодо законопроекту про фінансування, оскільки наприкінці тижня спливає термін фінансування федерального уряду.

Серед окремих акцій, акції Snap Inc підскочили на 7,5% після новин про те, що Amazon.com дозволить користувачам Snapchat у США купувати деякі продукти, представлені в компанії електронної комерції, безпосередньо із застосунку соціальної мережі.

Акції Home Depot додали 5,4% після того, як мережа магазинів товарів для дому в США перевершила квартальні оцінки прибутку.

Обсяг на біржах США становив 12,62 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,09 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Зростаючі емітенти на NYSE перевищували падаючі у співвідношенні 9,80 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,59 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 45 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 106 нових максимумів та 139 нових мінімумів.