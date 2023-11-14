Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 міс. зріс у 3,2 раза - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-вересні 2023 року зросло в 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $19,402 млрд із $6,026 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем-вереснем 2022 року скоротився на 17,8% - до $27,145 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,2% - до $46,547 млрд.

Держстат уточнив, що у вересні-2023 порівняно із серпнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,1% - до $2,644 млрд, а імпорту зріс на 3,0% - до $5,37 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні-2023 було негативним і становило $2,726 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було негативним - $2,57 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-вересні 2023 року становив 0,58 (у січні-вересні 2022 року - 0,85).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 228 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні - вересні 2023 р:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-вересень 2023 р. до січня-вересня 2022 р., % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-вересень 2023 р. до січня-вересня 2022 р., % Усього * 27144.8 82.2 46547.1 119.2 Тварини, продукти тваринного походження 1030.6 93.5 956.3 115.8 Продукти рослинного походження 8665.3 97.9 1578.4 110.9 - зернові культури 6425.3 104.7 99 78.7 Жири тваринного та рослинного походження 4165.9 97.1 172.4 81.3 Готові харчові продукти 2215.9 128.9 2336.2 127 Мінеральні продукти 1827.8 48.5 8136.9 83.1 Енергетичні матеріали; нафта і продукти її перегонки 323.3 40.1 7944.4 83.2 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, у тому числі 645.1 64.4 5676.1 121.4 - фармацевтична продукція 187.8 109.8 1538.9 111.1 - добрива 19.7 15.7 1093.9 158.4 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 241.8 61 2786.8 118.2 Шкіряна сировина 62.2 75.5 191.3 120.6 Деревина та вироби з неї 1195.9 80 155.8 104.3 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 179 82.5 605.3 113.5 Текстильні матеріали та вироби 282.7 54.4 1817.6 116.1 Взуття 55.5 42.3 391.6 102.8 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 229.4 94.8 510.4 111.1 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 10.8 30.2 84.7 198.4 Недорогоцінні метали та вироби з них 3069.3 60.2 2417.6 131.3 - чорні метали 2079.7 52.5 979.2 146.9 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2121.7 71.6 8064.6 132.3 Реактори ядерні, котли, машини 725.1 79.6 3756.6 126.2 Електричні машини 1396.5 68.1 4308 138.1 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 258.3 93.4 5516.4 135.5 Засоби наземного транспорту, крім залізничного 77.8 78 4986.3 128.6 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 76.2 81.8 983.5 128.2 Різні промтовари 726.8 99.8 646.6 129.1 Твори мистецтва 0.8 96.9 0.6 131.9

*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій ы частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат України