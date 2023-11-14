Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 міс. зріс у 3,2 раза - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-вересні 2023 року зросло в 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $19,402 млрд із $6,026 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем-вереснем 2022 року скоротився на 17,8% - до $27,145 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,2% - до $46,547 млрд.
Держстат уточнив, що у вересні-2023 порівняно із серпнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,1% - до $2,644 млрд, а імпорту зріс на 3,0% - до $5,37 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні-2023 було негативним і становило $2,726 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було негативним - $2,57 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-вересні 2023 року становив 0,58 (у січні-вересні 2022 року - 0,85).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 228 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні - вересні 2023 р:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-вересень 2023 р. до січня-вересня 2022 р., %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-вересень 2023 р. до січня-вересня 2022 р., %
| Усього *
| 27144.8
| 82.2
| 46547.1
| 119.2
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1030.6
| 93.5
| 956.3
| 115.8
| Продукти рослинного походження
| 8665.3
| 97.9
| 1578.4
| 110.9
| - зернові культури
| 6425.3
| 104.7
| 99
| 78.7
| Жири тваринного та рослинного походження
| 4165.9
| 97.1
| 172.4
| 81.3
| Готові харчові продукти
| 2215.9
| 128.9
| 2336.2
| 127
| Мінеральні продукти
| 1827.8
| 48.5
| 8136.9
| 83.1
| Енергетичні матеріали; нафта і продукти її перегонки
| 323.3
| 40.1
| 7944.4
| 83.2
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, у тому числі
| 645.1
| 64.4
| 5676.1
| 121.4
| - фармацевтична продукція
| 187.8
| 109.8
| 1538.9
| 111.1
| - добрива
| 19.7
| 15.7
| 1093.9
| 158.4
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 241.8
| 61
| 2786.8
| 118.2
| Шкіряна сировина
| 62.2
| 75.5
| 191.3
| 120.6
| Деревина та вироби з неї
| 1195.9
| 80
| 155.8
| 104.3
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 179
| 82.5
| 605.3
| 113.5
| Текстильні матеріали та вироби
| 282.7
| 54.4
| 1817.6
| 116.1
| Взуття
| 55.5
| 42.3
| 391.6
| 102.8
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 229.4
| 94.8
| 510.4
| 111.1
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 10.8
| 30.2
| 84.7
| 198.4
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 3069.3
| 60.2
| 2417.6
| 131.3
| - чорні метали
| 2079.7
| 52.5
| 979.2
| 146.9
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2121.7
| 71.6
| 8064.6
| 132.3
| Реактори ядерні, котли, машини
| 725.1
| 79.6
| 3756.6
| 126.2
| Електричні машини
| 1396.5
| 68.1
| 4308
| 138.1
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 258.3
| 93.4
| 5516.4
| 135.5
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 77.8
| 78
| 4986.3
| 128.6
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 76.2
| 81.8
| 983.5
| 128.2
| Різні промтовари
| 726.8
| 99.8
| 646.6
| 129.1
| Твори мистецтва
| 0.8
| 96.9
| 0.6
| 131.9
*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій ы частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат України