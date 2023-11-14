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АНАЛІТИКА

Війна знищила попит на валютне кредитування - директорка фінстабільності НБУ

16:40 14.11.2023 |

Фінанси

 

Повномасштабне вторгнення Росії практично знищило попит на валютні позики, посприявши переорієнтації на кредитування в національній валюті, що є гарним індикатором для економіки, таку думку висловила директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

"Гривневе кредитування превалює, і взагалі, в принципі, гривня більш приваблива для кредитування, ніж валюта. Це дуже важливо, і я думаю, що ця любов до кредитування в гривні має зберегтися й надалі", - сказала вона на дискусії Центру економічних стратегій (ЦЕС).

Дадашова зазначила, що раніше основним мотивом валютного кредитування були нижчі ставки за такими кредитами, що за відсутності у бізнесу реальних потреб і надходжень у валюті призводило до проблем. За її словами, ризики валютного кредитування, що зросли у війну, різко зменшили інтерес бізнесу до нього.

Директорка департаменту фінансової стабільності НБУ зазначила, що останнім часом кредитний портфель стабілізувався і повернувся до невеликого зростання, і тепер перед банками стоїть завдання компенсувати його втрату за час війни, що становить, за різними метриками, біля 15%.

"Нині якість кредитного портфеля абсолютно нормальна, вона навіть краща, ніж довоєнна. Тобто банки не втрачають так багато кредитного ризику, як це було ще кілька місяців тому", - наголосила експертка.

Вона уточнила, що поки що невелике зростання кредитного портфеля значною мірою пов'язане зі зростанням у межах державних програм підтримки.

"Але більша відкритість до нового кредитування вже помітна, зокрема і в наших опитуваннях", - зазначила Дадашова.

Серед інших тенденцій вона відзначила зростання частки малого та середнього бізнесу (МСБ) у кредитному портфелі до вже понад 50%.

"З них значна частина належить бізнес-групам, тобто це не такий чистий малий бізнес, це все ж таки великий бізнес, але у такий спосіб структурований. Але в загальному портфелі 15% кредитів надано боржникам, які не належать до бізнес-груп", - уточнила експертка, наголосивши, що вони є "хорошим двигуном" для ринкового кредитування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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