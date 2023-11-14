Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни перед публікацією даних щодо інфляції в США

Долар дешевшає до євро і фунта стерлінгів, стабільний у парі з єною на торгах у вівторок перед публікацією жовтневих даних про динаміку споживчих цін у США.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 14:10 EET торгується на рівні $1,0724 порівняно з $1,0698 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара піднявся до $1,2290 проти $1,2280 напередодні.

Міністерство праці США оприлюднить дані щодо інфляції о 16:30 мск. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення темпів зростання споживчих цін у Штатах у жовтні до 3,3% у річному вираженні з вересневих 3,7%. Водночас експерти очікують, що базова інфляція (індекс CPI Core) минулого місяця залишилася на колишньому рівні - 4,1%.

Дані про динаміку інфляції уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), якій належить провести ще одне засідання до кінця року. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, трейдери оцінюють у 86% шанси на те, що американський ЦБ збереже її незмінною на грудневому засіданні. При цьому вони убачать 25-відсоткову ймовірність того, що ставку буде піднято на 25 базисних пунктів у січні 2024 року, зазначає Market Watch.

На вівторок заплановано виступи одразу кількох представників американського ЦБ, включно з головами Федеральних резервних банків (ФРБ) Річмонда і Чикаго Томасом Баркіном і Останом Гулсбі, а також заступником голови ФРС з банківського нагляду Майклом Барром.

Курс долара до єни за даними на 14:10 EET у вівторок становить 151,71 єни порівняно з 151,72 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2893 юаня порівняно з 7,2905 юаня напередодні.

