Європейські фондові індекси знизилися напередодні ключових даних щодо ВВП єврозони та індексу споживчих цін США

У вівторок європейські фондові ринки торгуються стримано, оскільки інвестори очікують на вихід ключових даних щодо економічного зростання в Європі та інфляції в США.

О 10:40 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,1% .

Інвестори стежать за даними у вівторок, що поки що обмежує волатильність торгів.

Політики Федеральної резервної системи зберегли можливість подальшого підвищення ставок після того, як центральний банк залишив відсоткові ставки без змін на своєму останньому засіданні, а голова ФРС Джером Пауелл заявив минулого тижня, що вони все ще не впевнені, що ставки досить високі, щоб приборкати інфляцію.

Таким чином, основна увага приділяється публікації останнього індексу споживчих цін у США, який має відбутися пізніше під час сесії, оскільки інвестори очікують на дані, що підтвердять необхідність припинення підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Аналітики припускають, що річний приріст виручки зросте на 3,3%, порівняно з попереднім роком, тоді як за місяць очікується зростання на 0,1%. Очікується, що базовий індекс споживчих цін зросте на 4,1% за рік та на 0,3% за місяць.

Європейський центральний банк минулого місяця також перервав серію з десяти підвищеннь ставок поспіль, але з того часу низка політиків заявила, що подальше підвищення ставок не слід знімати з порядку денного, навіть незважаючи на те, що споживчі ціни впали.

Сьогодні з'являться дані про зростання у вигляді звіту про ВВП єврозони за третій квартал. Вони, як очікується, покажуть, що економіка блоку зазнає труднощів під вагою підвищення відсоткових ставок.

Огляд економічних настроїв Німеччини, проведений ZEW у листопаді, також вийде пізніше, тоді як рівень безробіття у Великій Британії у вересні залишився на рівні 4,2%, при цьому заробітна плата зростала трохи повільніше за три місяці до вересня, але залишалася близькою до свого рекордний темп.

У корпоративному секторі акції Vodafone впали на 1% після того, як британський телекомунікаційний гігант повідомив про значне падіння квартального операційного прибутку.

Акції Glencore зросли на 3,4% після того, як сировинний трейдер та гірничодобувна компанія погодилися купити 77% акцій сталеливарного вугільного бізнесу канадської гірничодобувної компанії Teck Resources за $6,93 млрд.

Акції Delivery Hero зросли на 2,9% після того, як німецька компанія з виробництва онлайн-продуктів на винос трохи підвищила прогноз на весь рік.