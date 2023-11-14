Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ заявляє про відновлення окремих операцій з інвестиційними монетами

09:55 14.11.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України відновлює окремі операції з інвестиційними монетами України, можливість яких він обмежив від початку повномасштабного вторгнення.

"Національний банк не лише реалізовуватиме інвестиційні монети України, а й здійснюватиме операції з купівлі інвестиційних монет і приймання пошкоджених інвестиційних монет України від населення для здійснення оцінки", - йдеться в повідомленні регулятора на його сайті в понеділок.

Уточнюється, що зазначений перелік операцій здійснюватиметься відповідно до окремих розпорядчих актів Національного банку за умови, що немає прямої загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів.

Перелік пунктів Національного банку, які здійснюватимуть перелічені вище операції, буде розміщено на вебсайті НБУ в розділі "Інвестиційні монети", зазначається в релізі.

Згідно з ним, відповідні норми затверджено постановою правління Нацбанку від 8 листопада №141 "Про внесення зміни до Положення про організацію готівкового обігу та ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період", яка набирає чинності з 14 листопада 2023 року.

Як повідомлялося, НБУ почав випуск інвестиційних монет для абсорбування коштів населення з кінця 2011 року. Першими такими монетами стали золоті (номіналом 2,5, 10 і 20 грн) і срібні (номіналом 1 грн) монети "Архістратиг Михаїл". Пізніше були також випущені срібні монети "30 років незалежності України" (номіналом 1 грн).

Востаннє інвестмонети випускали 2022 року: срібні "Архістратиг Михаїл" тиражем 10 тис. одиниць.

Інвестиційні монети України - монети, вироблені з дорогоцінних металів із пробами для золота - 999,9, для срібла - 999,9, які призначені для інвестування та накопичення. Такі монети належать до категорії банківських металів. Номінальна вартість інвестиційних монет значно нижча за вартість дорогоцінного металу, з якого вони викарбувані.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3171
  0,1562
 0,43
EUR
 1
 38,9392
  0,3447
 0,89

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес