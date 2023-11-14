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НБУ заявляє про відновлення окремих операцій з інвестиційними монетами
09:55 14.11.2023 |
Національний банк України відновлює окремі операції з інвестиційними монетами України, можливість яких він обмежив від початку повномасштабного вторгнення.
"Національний банк не лише реалізовуватиме інвестиційні монети України, а й здійснюватиме операції з купівлі інвестиційних монет і приймання пошкоджених інвестиційних монет України від населення для здійснення оцінки", - йдеться в повідомленні регулятора на його сайті в понеділок.
Уточнюється, що зазначений перелік операцій здійснюватиметься відповідно до окремих розпорядчих актів Національного банку за умови, що немає прямої загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів.
Перелік пунктів Національного банку, які здійснюватимуть перелічені вище операції, буде розміщено на вебсайті НБУ в розділі "Інвестиційні монети", зазначається в релізі.
Згідно з ним, відповідні норми затверджено постановою правління Нацбанку від 8 листопада №141 "Про внесення зміни до Положення про організацію готівкового обігу та ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період", яка набирає чинності з 14 листопада 2023 року.
Як повідомлялося, НБУ почав випуск інвестиційних монет для абсорбування коштів населення з кінця 2011 року. Першими такими монетами стали золоті (номіналом 2,5, 10 і 20 грн) і срібні (номіналом 1 грн) монети "Архістратиг Михаїл". Пізніше були також випущені срібні монети "30 років незалежності України" (номіналом 1 грн).
Востаннє інвестмонети випускали 2022 року: срібні "Архістратиг Михаїл" тиражем 10 тис. одиниць.
Інвестиційні монети України - монети, вироблені з дорогоцінних металів із пробами для золота - 999,9, для срібла - 999,9, які призначені для інвестування та накопичення. Такі монети належать до категорії банківських металів. Номінальна вартість інвестиційних монет значно нижча за вартість дорогоцінного металу, з якого вони викарбувані.
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