Банки минулого тижня видали ₴1,8 мільярда доступних кредитів

В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки минулого тижня видали 342 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 342 пільгових кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 199 кредитних договорів на суму 0,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 75 673 кредити на загальну суму 249,4 млрд грн, з яких 51 233 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 108,3 млрд гривень (станом на 13.11.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 40 851 кредитний договір на загальну суму 159,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 30 757 кредитних договори на суму 81,6 млрд грн), з яких: 10,26 млрд грн - на інвестиційні цілі, 9,11 млрд грн - як антикризові кредити, 3,75 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,54 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 58,12 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.