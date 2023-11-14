Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 14:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки минулого тижня видали ₴1,8 мільярда доступних кредитів
В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки минулого тижня видали 342 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"За минулий тиждень у межах Програми видано 342 пільгових кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 199 кредитних договорів на суму 0,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 75 673 кредити на загальну суму 249,4 млрд грн, з яких 51 233 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 108,3 млрд гривень (станом на 13.11.2023 р.).
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 40 851 кредитний договір на загальну суму 159,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 30 757 кредитних договори на суму 81,6 млрд грн), з яких: 10,26 млрд грн - на інвестиційні цілі, 9,11 млрд грн - як антикризові кредити, 3,75 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,54 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 58,12 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни перед публікацією даних щодо інфляції в США
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,3076 грн/$1
|Європейські фондові індекси знизилися напередодні ключових даних щодо ВВП єврозони та індексу споживчих цін США
|DFC відправить в Україну спецпредставника для прискорення отримання страхування інвестицій
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.11.23
|Мінфін хоче збільшити податок для банків вже з цього року: ставка може перевищити 50%
Бізнес
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin