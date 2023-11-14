Ціни на золото впали нижче за $1950 на тлі виходу даних за індексом споживчих цін

Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок впали нижче за ключові рівні, оскільки трейдери переорієнтувалися на долар перед публікацією даних щодо інфляції в США, які, як очікується, визначатимуть траєкторію відсоткових ставок.

За останні два тижні жовтий метал продемонстрував значну фіксацію прибутку, що підштовхнуло ціни до більш ніж тритижневого мінімуму, оскільки перспектива підвищення ставок у США на триваліший термін погіршила перспективи золота.

О 07:32 EET спотове золото впало на 0,1% до $1944,71 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,1% до $1948,25 за унцію.

Ціни на золото перебували під тиском зміцнення долара та прибутковості казначейських облігацій, оскільки ринки переважно тримають чутливі до ставок активи перед публікацією ключових даних щодо інфляції індексу споживчих цін, які вийдуть сьогодні.

Очікується, що дані покажуть деяке зниження інфляції в жовтні, після того, як за останні два місяці інфляція перевершила очікування. Дані також з'явилися незабаром після того, як низка представників Федеральної резервної системи попередили, що стійка інфляція може дати банку додатковий стимул для подальшого підвищення процентних ставок.

Очікується, що підвищення ставок на більш тривалий термін чинитиме тиск на золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Ця торгівля завдала збитків золоту за останній рік, а також залишила її перспективи значною мірою невизначеними.

Проте очікування уповільнення світової економіки підтримують деяких шанувальників жовтого металу. Очікується, що дані, які будуть опубліковані сьогодні, покажуть, що єврозона входить у технічну рецесію у третьому кварталі.

Очікується, що війна між Ізраїлем і Хамасом також підживить попит на золото в якості безпечної гавані, хоча за останні два тижні трейдери почали встановлювати набагато нижчу премію за ризик по жовтому металу.

Серед промислових металів ціни на мідь впали у вівторок, зіткнувшись із тиском з боку слабких економічних даних з Китаю.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у грудні, впали на 0,3% до $3,6603 за фунт.

Як показали дані у понеділок, у Китаї, найбільшому у світі імпортері міді, у жовтні спостерігалося різке скорочення нових кредитів. Дані показали, що рівень ліквідності країни падає, незважаючи на недавні заходи стимулювання з боку уряду.

Цього тижня з'являться нові економічні сигнали з країни: у середу будуть опубліковані дані про промислове виробництво, роздрібні продажі та інвестиції в основний капітал.