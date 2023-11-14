S&P 500 взяв паузу напередодні даних щодо інфляції в США

Індекс S&P 500 закрив сесію понеділка невеликим зниженням, оскільки інвестори затамували подих перед важливим показником інфляції, який може підказати, як довго Федеральна резервна система США утримуватиме процентні ставки на високому рівні.

Після впевненого зростання індексів у п'ятницю, у понеділок ринок переключив свою увагу на дані щодо індексу споживчих цін (ІСЦ), які мають вийти у вівторок вранці. Економісти очікують, що загальне зростання становитиме 3,3% у жовтні, знизившись із 3,7% у вересні. Але базові ціни, як очікується, не зміняться, порівняно з попереднім місяцем.

Показники індексу споживчих цін, поряд із ринком праці, «явно відіграють провідну роль у тому, що важливо для фінансових ринків, тому що вони диктують, куди рухатиметься політика ФРС», - сказав Метт Стакі, головний портфельний менеджер з акцій у Northwestern Mutual Wealth Management Company в Мілуокі, Вісконсін.

«Ринок очікує, що ФРС покінчить із підвищенням відсоткових ставок, і для того, щоб це було правдою, вам необхідний подальший прогрес на фронті інфляції», поряд із охолодженням ринку праці, сказав він.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери оцінили майже 86% ймовірність того, що в грудні ФРС збереже відсоткові ставки на стабільному рівні.

Хоча значення індексу споживчих цін було ключовим фактором, який в понеділок утримав інвесторів у режимі очікування, Майкл О'Рурк, головний ринковий стратег JonesTrading у Стемфорді, штат Коннектикут, заявив, що вони також перетравлюють більш слабкий прогноз щодо кредитів США.

Увечері в п'ятницю агентство Moody's знизило прогноз щодо кредитного рейтингу США зі "стабільного" до "негативного", пославшись на великий бюджетний дефіцит та зниження доступності боргу.

Це посилило небажання інвесторів приймати важливі рішення до крайнього терміну на вихідних, що потенційно може призвести до припинення роботи уряду США, сказав О'Рурк.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у суботу представив республіканський тимчасовий захід зі скорочення витрат, спрямований на запобігання блокуванню уряду, але цей захід швидко зустрів опір з боку законодавців від обох партій у Конгресі.

Однак у понеділок днем провідний демократ у Сенаті США Чак Шумер висловив попередню підтримку законопроекту Джонсона про короткострокове фінансування, який дозволить уряду працювати після вихідних.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 54,77 пунктів, або 0,16%, до 34 337,87, S&P 500 втратив 3,69 пунктів, або 0,08%, до 4 411,55, а індекс Nasdaq Composite впав на 30 ,37 Пункт, або 0,22%, до 13 767,74.

Основні фондові індекси США цього місяця відновилися, чому сприяв сильніший, ніж очікувалося, сезон звітів та надії на те, що відсоткові ставки в США близькі до свого піку.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше сприяв росту енергетичний сектор, що піднявся на 0,7%, тоді як найбільші втрати понесли комунальні послуги, що впали на 1,2%.

Допомагаючи зберегти індекс Dow на плаву, акції Boeing зросли на 4% у понеділок після того, як агентство Bloomberg News повідомило, що Китай розглядає можливість відновлення закупівлі літаків 737 Max.

Дубайська компанія Emirates розмістила замовлення на 90 літаків Boeing 777X на відкритті авіашоу в Дубаї в понеділок.

Індекс охорони здоров'я S&P став другим за величиною приростом у відсотковому відношенні, додавши 0,6%. Найбільше у відсотковому вираженні зросла компанія діалізу Davita Inc, акції якої зросли на 6,5%.

Серед інших компаній, що займаються медичними технологіями, акції Insulet зросли на 5,6%, Dexcom - на 4,6%, а також у Abbott - на 1,9%, оскільки аналітики відреагували на дані про серцево-судинні переваги препарату для схуднення Wegovy від Novo Nordisk.

У той час як акції Tesla, що піднялися більш ніж на 4%, надали деяку підтримку падінню споживчого дискреційного індексу в таких великовагових компаніях, як Apple і Microsoft, що допомогло знизити технологічний індекс S&P 500.

Число зростаючих випусків на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,08 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,03 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 24 нових 52-тижневих максимуми та 7 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 52 нових максимуми та 227 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 9,34 млрд акцій порівняно з 10,97 млрд за останні 20 сесій.