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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро, фунт дорожчає на тлі перестановок у британському уряді

14:21 13.11.2023 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро на торгах у понеділок, дешевшає у парі з фунтом стерлінгів та зміцнюється до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - стабільний.

Американська валюта слабо реагує на рішення міжнародного рейтингового агентства Moody's про зміну "негативного" зі "стабільного" прогнозу рейтингу США, зазначає Trading Economics.

Moody's відзначило суттєве збільшення вартості обслуговування держборгу США, а також посилення "політичної поляризації" в країні, як фактори, що сприяли погіршенню прогнозу рейтингів. При цьому агентство підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу США на найвищому рівні - "Aaa".

Увага трейдерів цього тижня спрямована на дані про ВВП єврозони, а також динаміку інфляції в США та Великобританії.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0689 порівняно з $1,0686 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2252 проти $1,2227 у п'ятницю на тлі перестановок у кабінеті міністрів Великобританії. У понеділок стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон обійме посаду міністра закордонних справ країни. Крім того, британський прем'єр Ріші Сунак відправив у відставку главу МВС Суеллу Браверман, призначивши на її місце Джеймса Клеверлі, який раніше очолював МЗС.

Курс долара в парі з єною підвищилася до 151,73 єни порівняно зі 151,52 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2909 юаня, порівняно з 7,2896 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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