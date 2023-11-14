НБУ має намір посилити нагляд за небанківськими фінансовими групами

Національний банк України (НБУ) розробив Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, що регулює, зокрема, діяльність контролерів та учасників груп, а також осіб, які мають намір ними стати.

Як повідомляється на сайті регулятора, Положення закріплює порядок ідентифікації, визнання та припинення визнання небанківської фінансової групи, вимоги до відповідальної особи групи та порядок її погодження Національним банком, вимоги до структури власності групи та систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. Крім того, закріплено норми щодо дотримання пруденційних вимог, складання та подання звітності та необхідної інформації НБУ, уточнено склад та оновлені форми консолідованої та субконсолідованої звітності групи.

Для виконання своїх повноважень Національний банк, зокрема, звертається, за необхідності, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, іноземних органів нагляду.

За порушення вимог Положення Національний банк має право застосувати до групи та її учасників, а також відповідальних осіб, заходи впливу відповідно до чинного законодавства.

Положення набуде чинності з 1 січня 2024 року, водночас для учасників ринку буде передбачено піврічний перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог до 1 липня 2024 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 11 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, станом на листопад 2023 року в Україні діють 19 небанківських фінансових груп.