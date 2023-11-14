Європейські акції зростають; економічні перспективи, грошово-кредитна політика у центрі уваги

Європейські фондові ринки у понеділок зростають, чому сприяє позитивне закриття Волл-стріт минулого тижня, але інвестори продовжують турбуватися про перспективи глобального зростання на тлі обмежувальної грошово-кредитної політики.

Об 11:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,7%, а FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,7% .

Європейські фондові індекси розпочали новий тиждень на позитивній ноті після значного зростання на Волл-стріт у п'ятницю, чому сприяли акції важковагових технологічних компаній та акцій зростання на тлі зниження прибутковості казначейських облігацій.

Однак ці успіхи виглядають попередніми, оскільки економічні перспективи єврозони погіршилися минулого тижня, що дозволяє припустити, що існує ймовірність рецесії або наприкінці цього року, або на початку наступного.

Цій точці зору не сприяла слабкість Китаю, другої за величиною економіки світу та великого експортного ринку для низки найбільших компаній Європи.

Дані показали, що торгове свято на честь Дня холостяка в Китаї на вихідних, еквівалентне продажам у Чорну п'ятницю в США, продемонструвало лише мізерне зростання, що вказує на те, що споживачам країни все ще не вистачає впевненості.

Інвестори стежитимуть за зустріччю президентів США та Китаю цього тижня, очікуючи на потепління у відносинах між двома найбільшими економіками світу.

Інвестори також стурбовані можливістю того, що глобальні центральні банки довше утримуватимуть відсоткові ставки на високому рівні, намагаючись боротися з інфляцією.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард минулого тижня заявила, що ставки залишаться обмежувальними принаймні протягом кількох кварталів, а її заступник Луїс де Гіндос виступить сьогодні з програмною промовою на відкритті Тижня фінансів Європи.

Минулого тижня голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що чиновники «не впевнені», що відсоткові ставки ще досить високі, щоб завершити битву з інфляцією.

Цього тижня має виступити низка представників ФРС, оскільки політики обмірковують подальше посилення монетарної політики перед своїм наступним засіданням 12-13 грудня. Їхня думка буде ретельно вивчена, особливо після того, як у п'ятницю агентство Moody's знизило прогноз щодо рейтингу суверенного боргу США.

Акції Volkswagen зросли на 0,7% після того, як Handelsblatt повідомив у понеділок з посиланням на внутрішній подкаст компанії, що німецький автогігант може скоротити кількість посад адміністративного персоналу в рамках заходів щодо економії та скорочення витрат.

Акції Novo Nordisk підскочили на 3% після того, як дані показали, що користь для захисту серця від надзвичайно популярного методу лікування ожиріння Wegovy зумовлена не лише втратою ваги.

Акції Phoenix Group злетіли на 7,8% після того, як страхова компанія підвищила прогноз щодо генерування коштів на весь рік.